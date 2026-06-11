La joya de la ciudad

Se ubica en lo que era el antiguo hotel El Globo, en Rambla 25 de Agosto, en un emblemático edificio-esquina frente al puerto, de alto valor patrimonial que data de 1886. El restaurante forma parte del nuevo distrito El Globo, un proyecto de inversión de lujo, conformado por cinco edificaciones donde poco a poco comienza a montarse una red de negocios exclusivos y de categoría, como: coworks, oficinas, un spa, un hotel, y mucho más. Todas las propiedades que lo conforman estarán conectadas y fueron recicladas al detalle, manteniendo las estructuras originales de techos abovedados y estilo industrial. Eso le da un encanto al espacio que lo convierte en una experiencia muy especial.

Leandro Rosas es el chef ejecutivo y quien está detrás de Quinquela, un restaurante que ofrece sabores rioplatenses con historia y mirada propia. El menú integra platos tradicionales de las dos orillas, que seguramente todos podemos reconocer. Sin embargo, apenas llegan a la mesa, sorprenden por su creatividad y manejo de técnicas y cocciones que hacen de esas comidas típicas, verdaderas delicias gourmet. “La idea fue tomar esos sabores que todos tenemos en la memoria, pero con ese toque propio que lo hace diferente”, explica el chef. Un ejemplo es una cazuela criolla de lentejas, con chorizo colorado y panceta. Se trata de una preparación clásica de invierno, con cerdo laqueado, chorizo artesanal y panceta preparada con cuero, en una cocción larga en parrilla a gas, con piedras volcánicas. “Esta búsqueda de sabores y técnicas es lo que hace que todo tenga un gusto propio, más refinado y trabajado, pero sin que pierda la identidad. Mi enfoque combina método, creatividad y gestión, siempre priorizando la calidad del producto y la experiencia del comensal. Como experto en desarrollo de menús y cocina de autor, me apasiona trabajar con lo que nos brinda cada estación, elementos locales y sostenibles de la zona, que agreguen su toque característico, pero reinterpretándolos en clave actual”.

El asado braseado, los ravioles de butiá o la entrada de mar y tierra, son algunas de las propuestas más requeridas. La barra es luminosa, abierta y no pasa desapercibida, ya que ofrece tragos de autor y una amplia gama de vinos con más de 88 etiquetas del mundo.

Desde el logo a la decoración, todos los detalles en Quinquela están pensados. El nombre del restaurante refiere al pintor argentino Benito Quinquela Martín (1980-1977), a quién se lo conoce como el pintor de los puertos. Sus obras están dispuestas a lo largo de todo el salón y muestran la actividad, el vigor y la rudeza de la vida y el trabajo diario en las zonas portuarias del barrio La Boca en Buenos Aires. El artista mantuvo una amistad muy cercana con Carlos Páez Vilaró, de ahí que también se hayan incluido cuadros del plástico uruguayo. La Q de Quinquela es igual a la de la firma de Quino, y así uno podría seguir encontrando guiños a la cultura de nuestros vecinos.

El restaurante cuenta con un rooftop y un salón enorme donde hacer eventos privados, además de un espacio anexo que invita al relax en donde se alojaban las antiguas caballerizas del hotel. Está abierto de lunes a sábados de 9:00 a 23:00 horas, y los domingos de 9:00 a 17:00. E importa saber que cuenta con estacionamiento gratuito de 12:00 a 16:00 horas, con valet parking de 20:00 a 00:00 horas.

A continuación, algunas recetas para degustar como adelanto.