Cremoso de chocolate y naranja
(6 porciones)
100 g de chocolate 70% cacao
150 cc de crema de leche
4 yemas de huevo
80 g de azúcar
1. Calentar la crema de leche con el azúcar y fundir el chocolate.
2. Agregar las yemas y cocinar a fuego bajo por 10 minutos, sin dejar que rompa hervor.
3. Dejar reposar en frío por 24 hs.
Para la crema de naranja:
60 g de manteca
Ralladura de una naranja
1 huevo
2 yemas
60 g de azúcar
30 cc de jugo de naranja
1. Cocinar todos los ingredientes a baño María.
2. Cuando esté espeso, agregar la manteca, mezclar bien y dejar enfriar.
QUINQUELA
Rambla 25 de Agosto de 1825, 296.
Reservas: 097 544 772.
quinquelarestaurante.com
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