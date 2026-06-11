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El País Paula Cocina

Cremoso de chocolate y naranja

(6 porciones)

11/06/2026, 17:10
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Pablo Rivara

100 g de chocolate 70% cacao
150 cc de crema de leche
4 yemas de huevo
80 g de azúcar

1. Calentar la crema de leche con el azúcar y fundir el chocolate.

2. Agregar las yemas y cocinar a fuego bajo por 10 minutos, sin dejar que rompa hervor.

3. Dejar reposar en frío por 24 hs.

Para la crema de naranja:

60 g de manteca
Ralladura de una naranja
1 huevo
2 yemas
60 g de azúcar
30 cc de jugo de naranja

1. Cocinar todos los ingredientes a baño María.

2. Cuando esté espeso, agregar la manteca, mezclar bien y dejar enfriar.

QUINQUELA

Rambla 25 de Agosto de 1825, 296.
Reservas: 097 544 772.
quinquelarestaurante.com

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