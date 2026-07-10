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El País Paula Agenda Viajera

Una pieza imperdible en Miami

Clara Avellino
10/07/2026, 04:49
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IGSHAAN ADAMS: LULU, ZANELE, ZANDILE, SAVANNAH. ICA.
IGSHAAN ADAMS: LULU, ZANELE, ZANDILE, SAVANNAH. ICA.

El Institute of Contemporary Art de Miami presenta una instalación monumental del artista sudafricano Igshaan Adams (Ciudad del Cabo, 1982). Se trata de una obra compuesta por cuatro grandes tapices, creados especialmente para la escalera principal del museo. La obra está acompañada de una serie de nubes de polvo suspendidas, realizadas con alambres retorcidos y materiales cotidianos reutilizados. El artista logra construir un paisaje textil que evoca vistas aéreas, celebraciones populares, danzas y referencias al espiritualismo.

» Hasta el 1º de noviembre.

icamiami.org

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