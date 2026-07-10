Jasper Johns exhibe en el Guggenheim de Bilbao.

Una muestra que exhibe toda la trayectoria de uno de los artistas más relevantes y famosos del arte contemporáneo. Jasper Johns (Estados Unidos, 1930) destaca por representar y renovar la escena creativa neoyorquina. Sus pinturas de íconos y símbolos como la bandera estadounidense, se consideran precursoras del Arte Pop, consiguiendo narrar una temática cotidiana, fácilmente reconocible. Esta exposición recorre toda su trayectoria, abarcando desde sus primeras creaciones de los años 50' hasta sus obras más recientes.

» Hasta el 12 de octubre. guggenheim-bilbao.eus