Uno Macho, Soul Carioca y L' Intrigatore fueron los ganadores clásicos del domingo en Maroñas

Uno Macho se llevó su primer clásico

El debut en el pasto fue inmejorable para Uno Macho que se llevó el primer clásico de su corta y productiva campaña.

El telón de la reunión dominical se abrió con el clásico Alvaro Vargas Guillemette reservado para potrillos sobre 1200 metros en el césped.

Allí el triunfo correspondió a nuestro candidato, Uno Macho, que logró de esta forma el segundo éxito de su campaña y el primero a nivel clásico.

Lucharon desde la largada el favorito en las apuestas Montjuich ante Noccioli D’ Italia mientras Uno Macho era ubicado por Luis Cáceres en tercera posición por detrás de los dos invictos.

La lucha fue intensa y salió mejor paradoNoccioli D’Italia, pero cuando Uno Macho lanzó su ataque no había nada que hacer. El tordillo del Hs. Phillpson pasó con gran accionar y aunque su escolta luchó con todo lo que tenia, Uno Macho se impuso por 3/4 cuerpos.

El hijo de Creative Cause que es hermano materno nada menos que de Touch Of Destiny empleó excelentes 1’09’’71 para las 12 cuadras. Montjuic pese a ceder temprano fue tercero por delante de Sebastiano que cerró el marcador rentado entre los 6 participantes. Luis Cáceres y Raimundo Soares, la dupla que más seguido se luce con los colores del Phillipson se unieron en el triunfo de Uno Macho.

Soul Carioca lo ganó en el disco

Tras un debut en arenaque no había dejado mucho, Soul Carioca dejó otra imagen en su debut en el césped y se llevó el clásico Eduardo A. Pons en un final tremendo ante la argentina Devils Song.

Fueron solo cinco las potrancas que se alistaron en gateras para el segundo clásico del domingo. En las apuestas se destacaba claramente Sweet Fell mientras que Devils Song, Ultra Rayo y Nella Pietra estaban en una misma linea. ¿Soul Carioca?, última en las elecciones prometiendo $8.50.

Fue líder justamente Sweet Feel que o comandó el lote con claridad. Sin embargo sus brios duraron poco. En los 400 la encimó y pasó Devils Song. Tras dominar a la favorita parecía que se iba rumbo al triunfo, pero, Vagner Leal nunca se entregó y comenzó a exigir a Soul Carioca que en ese momento era tercera a tres cuerpos. Comenzó a descontar y alcanzó a escasos metros del disco para terminar ganando por un pescuezo. Tercera fue Ultra Rayo mientras que Sweet Fell cerró el marcador rentado. La ganadora que defiende al stud Hs. Cuatro Piedras marcó con su triunfo un hito importante. Por primera vez un hijo de Aero Trem gana un clásico. En su primera generación ya responde como padrillo un caballo que en pistas fue excepcional y nos dio a todos el Latino del 2021 en Maroñas.

L’ Intrigatore se tomó revancha

Rendidor y pico es L’ Intrigatore. El defensor del stud Gran Ricky tiene a su nombre ocho triunfos 22 salidas a pistas y en la tarde del domingo sumó el tercer clásico con lo que su campaña ya supera los tres millones de pesos.

La tarde clásica en Maroñas se cerraba con el José Martinelli Gómez que repetía los 1200 metros pero esta vez sobre la pista de arena.

La prueba tenía como estrella en la previa a Comandante Rapha, invicto en 2026 tras ganar el Gran Premio Maroñas y repetir en febrero cuando había derrotado en el clásico Perú justamente a L’ Intrigatore por tres cuerpos.

Se extendía en 100 metros la distancia y eso podía favorecer al retador que tiene historia también en la media distancia.

La carrera se planteó con lucha en la delantera entre Rabravo Demon, Comandante Rapha y Storm Summer. Cuando encararon la recta final por un momento pareció que el del Hs. Bagé Do Sul repetiría sus recientes muestras, pero no, esta vez no era el mismo.

Pablo Rodríguez trajo agazapado a L’ Intrigatore, le mostró la ancha y salió disparado para correr de firme y superar a Principe Rebelde que cargó con él y logró un gran segundo puesto. Atento a este nombre porque el potrillo dio la alerta. El favorito fue finalmente tercero por delante de Leopard. Gran triunfo de L ‘ Intrigatore.