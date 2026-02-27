Una semana con turf a lo largo y ancho del país

Nuestro turf es plural, aunque muchas veces se escuchen discursos que sostienen lo contrario. Hay lugar para todos. Después, claro, esto es un deporte y es por plata: a la hora de cruzar el disco los resultados son diversos. Y en eso, justamente, está la esencia de la competencia deportiva.

Lo que no podemos negar es que las chances están arriba de la mesa y que el sistema está pensado para que así sea. Esta semana de carreras es el mejor ejemplo. Una semana sin clásicos, sin pruebas especiales, allá perdida al final de febrero, después de Carnaval y antes del Quintela. Y sin embargo, pese a ese supuesto ostracismo, habrá 52 carreras y más de 13 millones de pesos en premios repartidos a lo largo y ancho del país. Son 25 carreras en dos jornadas en Maroñas, 10 en Las Piedras, nueve en Florida y ocho en Paysandú.

Ante este panorama demás de medio centenar de carreras en cuatro hipódromos de cuatro ciudades diferentes, quisimos mirar los números para entender hasta dónde llega el derrame y cuántas oportunidades se generan para los distintos actores del deporte.

Son 504 ejemplares anotados que se repartirán 52 victorias y 202 chapas rentadas. Esas chapas suman casi 13 millones de pesos en premios, a lo que hay que agregar los incentivos a los caballos nacionales en varias competencias. También están las montas perdidas de los profesionales que trabajen con los 299 ejemplares que no cobren premio.

En total, entre premios hípicos, incentivos y montas perdidas, el dinero que llegará a propietarios, jockeys, entrenadores, peones, serenos y veterinarios superará los 15 millones de pesos. Y eso, reitero, en un fin de semana sin un solo clásico que infle las bolsas.

Los 504 ejemplares requerirán los servicios de 75 jockeys diferentes, en una lista que va desde figuras consagradas hasta aprendices, desde los más experimentados hasta quienes corren esporádicamente.

Entre los cuidadores, el número crece aún más: 117 presentarán caballos. Solo entre jockeys y entrenadores, casi 200 personas estarán trabajando este fin de semana.

Y qué decir de los colores: 374 studs distintos para 504 caballos. Cifras muy lejanas al acopio y la acaparación que, según algunos discursos actuales, parecerían dominar la actividad.

Nuestro turf es abierto. Lo es hacia afuera, porque se nutre de caballos, profesionales, criadores y propietarios extranjeros. Pero también lo es hacia adentro, porque las oportunidades no faltan.

Que un país de tres millones y medio de habitantes pueda sostener 52 carreras en cuatro hipódromos durante una semana común y corriente habla de un turf enorme para nuestro mercado. Un turf vivo y pujante, lejos de los nubarrones y las tormentas que algunos advierten y presagian.

Cuidemos lo que tenemos. No hay otro deporte en Uruguay con la salud y la organización que hoy tiene el turf. Sigamos mejorando, porque siempre hay cosas para corregir y ajustar. Pero hagámoslo con cautela y entre todos. Al final del día, todos queremos lo mismo: un turf sano y pujante. Y, sepan, eso es lo que tenemos.

Valoremoslo. Cuidémoslo. Y mejoremos lo que sea necesario, siempre con conciencia de lo mucho que ya hemos construido. No expulsemos gente, no desalentemos inversiones, hagamos aún mas grande a nuestro deporte con el aporte de todos, sin importar banderas ni colores.

La presencia de los extranjeros

Ya vimos la participación de esta semana; ahora veamos cuántos de ellos son extranjeros. Entre los 504 caballos, 68 nacieron fuera de los haras uruguayos, apenas un 13 %. Básicamente, de cada nueve participantes, ocho son uruguayos. En otras palabras, en una carrera promedio de nueve ejemplares, solo uno es extranjero. Entre los 74 jockeys, 66 son uruguayos y ocho extranjeros. Ellos se repartirán en 61 de los 504 caballos, un 12 %.

La cantidad de entrenadores es impresionante: son 117 los que presentarán ejemplares. Acá hay de todo: capataces, entrenadores propietarios, representantes y entrenadores en sí. Considerando esto y tomando solo a los entrenadores en jefe, la realidad es que son 10 los extranjeros, apenas el 8 %. Ellos presentarán a 77 de los 504 ejemplares, un 15 %.

Los números lo muestran: un turf abierto y ordenado.