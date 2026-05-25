La potranca Tsedaka fue la ganadora del clásico Mattos disputado en el hipódromo de Maroñas

El clásico Antonio, Antonio J., Cyro y Alvaro Mattos fue a manos de la tres años Tsedaka que derrotó por medio largo a la buena de Gata de Verano que se la hizo difícil a la ganadora que detuvo teletimer en 1´25”72 para llevarse su cuarta victoria, tres en Maroñas, la primera estelar de su corta pero efectiva campaña.

La hija de Midshipman lleva siete corridas, tres en las Piedras con dos segundos y un podio y cuatro en Maroñas con tres triunfos y un cuarto puesto en el clásico Gran Bretaña a cinco largos de la excelente Truco E Flor.

La pupila de Raimundo Soares volvió a mostrar indocilidades detrás de las gateras, en la anterior pagó las consecuencias pero en la víspera, tras varios intentos de ingreso a gateras cumplió con lo que sus conexiones creen, que es una muy buena yegua de recorridos intermedios. “La yegua llegó cuarta en el clásico anterior por los problemas que tiene detrás de las gateras, volvió a mostrarlos pero pudimos ganar la carrera”, declaró el salteño Luis Cáceres tras obtener la única prueba estelar de la jornada de domingo en Maroñas.

“La idea era correrla adelante, cuando vi que salió la tordilla a mover, la aguanté un poco y la verdad que creo que gané la carrera en el codo y la entrada a la recta ya que venía cómodo y pude dominar la carrera. Luego tuve a la de Federico por dentro y logramos ganar una buena carrera, creo que la potranca se destaca en estas distancias”, sostuvo el jockey ganador tras la entrega de premios del clásico en donde la familia Mattos se hizo presente para entregar las respectivas distinciones correspondientes a la ganadora de la carrera.

Fue Can I See la que movió de aire junto a Tsedaka, cerca se movían Gata de Verano junto a Best Bright quedando detrás Brillantina, Namaste India, Triple A.

La carrera tuvo parciales exigentes, pasaron 800 en 46”71, al entrar a la recta Tsedaka dominó con Gata de Verano adentro mientras por fuera comenzaron a descontar la pupilas de Mesa.

A falta de 150, los gritos valían para la que a la postre fue ganadora, Gata de Verano que no se rendía, Brillantina y Triple A.

En el disco, primero Tsedaka, a cuarto de cuerpo Gata de Verano, a cuerpo y cuarto Brillantina cerrando el rentado Triple A.