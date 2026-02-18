Hay una caída muy grande de nacimientos a nivel mundial, debemos mirar para los costados

Uno de los vicepresidentes de la IFHA, Horacio Espósito, estuvo en Riad en ocasión de la disputa del Mitin de la Saudi Cup G1 y también fue parte de la Asian Racing Conference, que se dio durante esta semana.

En la jornada de carreras, Espósito dialogó con Diego Mitagstein de Turf Diario - Global Media Turf y dio su punto de vista del mundo turf de hoy: “Estoy muy bien, en realidad estoy un poco cansado porque ya hace más de una semana que estoy en Riad, la jornada de hoy fue espectacular porque las carreras son espectaculares y porque hay todavía personas, propietarios en el mundo que les gusta competir y mandan sus caballos a las carreras internacionales, aquí en Arabia Saudita uno ve año a año que hay más caballos, hay más propietarios, ahora apuestan con un hipódromo nuevo que dicen será un Meydan moderno”.

“La decisión de la Federación asiática de apoyar la conferencia para que se hiciera acá fue para apoyar a personas, autoridades que están mirando hacia el futuro con una visión importante que ayuda a la hípica”, indicó.

“No podemos dejar de decir que el proyecto que están ellos encarando es un proyecto impresionante, no hay otro en el mundo y los tenemos que apoyar, es decir, puede haber algunas cosas que se tendrán que seguir discutiendo, pero hay que apoyarlos. Ellos van a hacer grandes inversiones y eso significa que van a haber más carreras, más premios hípicos y más oportunidades para los caballos extranjeros. Respecto a la conferencia yo tenía alguna duda antes de venir a Arabia Saudita, tengo que decir que me equivoqué, fue la mejor conferencia que he ido en relación al contenido y a los que hablaron”, expresó Espósito

“A mí no me interesa mucho si el transporte salió tarde 15 minutos o tuve algún problema con la logística. Lo importante es lo que ocurrió adentro y la verdad que fue maravilloso”, subrayó.

“Se tocaron temas que a veces se tiene más precaución política como es la debacle en los nacimientos. Eso es mundial, a excepción de Japón y algún otro país, es un tema que hay que encararlo con claridad y en el caso de Sudamérica no podemos seguir mirando para los costados o para atrás, porque eso está ocurriendo en todos lados y es un tema importante y así como ese tema se tocaron varios temas que son muy importantes para la industria. El bienestar animal, parece una tontería, pero cuando empiecen a cerrar hipódromos en el mundo, va a dejar de ser una tontería, por lo cual hay que ocuparse también”, sentenció.

Nota de: Turf Diario - Global Media Turf

El Latino Cygames toma su color

El 42° Gran Premio Latinoamericano G1 Copa “Cygames” se disputará en el hipódromo de Monterrico el domingo 26 de abril. La condición es para todo caballo de tres años y más edad sobre una distancia de 2000 metros sobre pista de grama con una bolsa de premios de US$ 300.000, hay un total de 16 gateras que ocuparán los nominados locales, chilenos, argentinos, brasileños y el representante de Uruguay que se gana la visa en el clásico Manuel Quintela del próximo domingo 8 de marzo. El cierre de recepción extra clasificados, incluyendo el pago de la preinscripción, será el viernes 20 de febrero mientras que la designación extra clasificados será en la semana del 20 de marzo, el plazo pago saldo gatera (US$ 24.000) será el 20 de marzo y ahí se confirma quien estará confirmado para tomar parte de la gran carrera continental. La nominación de los ejemplares hipódromos miembro, cierra el 16 marzo, los fletes y los vuelos de los equinos participantes serán siete a 10 días antes del evento que también tendrá el clásico Pamplona para yeguas, clasificatorio para la Breeders Cup de este año.

Forever Young viajó a Meydan

A pocas horas de ganar la Saudi Cup G1 por segunda vez en forma consecutiva el crack Forever Young ya está instalado en el hipódromo de Meydan recuperando fuerzas y comenzar su preparación para disputar el sábado 28 de marzo la edición 30 de la Dubai World Cup G1.

El caballo alado nipón sabe de 10 triunfos y tres derrotas en 13 presentaciones en nueve países difentes y casualmente una de ellas fue en la pasada edición de la carrera de los 12 millones de dólares de premios en Dubai y es la que le falta ganar tras haber ganado la Breeders Cup G1 el pasado año en el hipódromo de Del Mar cuando se sacó la espina y logró su primer triunfo en los Estados Unidos. Es sabido que el cinco años no podrá tener su revancha en el Kentucky Derby pero su presencia en Keeneland este año puede sonar a querer ganar en Kentucky. Ya está clasificado.

Su equipo de trabajo no descansa, el descendiente de la extraordinaria línea Silent Silence - Deep Impact ira en un mes y días en busca de algo preciado, la copa dubaiti. Habrá que correr mucho para sacarle el triunfo al crack nipón.