Flightline es el epicentro de la Classic

Con el favoritismo de toda la prensa el invicto Flightline saltará hoy a la pista de Keeneland para cerrar la Serie de la Breeders Cup. La Classic, donde el hijo de Tapit deberá enfrentar a siete rivales, es la máxima estrella de la Serie y cuando sean las 17:40 el pupilo de John Sadler saldrá a defender su invicto ante rivales de real jerarquía, ganadores estelares en pruebas de alto grado en una carrera que tendrá, muy seguramente, un trámite sumamente violento. La pista de Keeneland marca que los ejemplares deban pasar dos veces por el disco con un codo (idem al del ferrocarril en Maroñas) muy cerca de las gateras y hay animales, en el caso de Life is Good que irá en busca de la punta y tiene cajón dos para partir.



Flightline viene de obtener una victoria espectacular en el Pacific Stakes en Del Mar en un tiempo espectacular a poco del récord de pista, anteriormente el defensor de las sedas Hronis Racing LLC, Siena Farm LLC, Summer Wind Equine LLC, West Point Thoroughbreds and Woodford Racing, LLC muestra en su cartilla cuatro triunfos más, mucho deberían correr sus rivales para derrotarlo en lo que sería la penúltima participación de Flightline en pistas ya que sus propietarios han decidido moverlo a un haras para que en 2023 comience como semental.



Life is Good, Epicenter, Taiba y Olimpiad son los que a simple vista buscarán complicarle la vida a quien tendrá una multitud a su favor en las tribunas.



Previamente se corren ocho clásicos de la Breeders, en décimo lugar va el Turf sobre 2400 metros donde los viajeros del viejo continente son los que muestran mejores credenciales, entre ellos Rebel Romance. Participará el chileno Master Piece.



En noveno lugar va el Distaff y el corazón rioplatense empujará a la argentina Blue Stripe a una buena actuación haciendo recordar a la inolvidable Bayakoa, ganadora por dos de esta prueba al igual que Paseana y Blue Prize.



En la jornada sabatina se corrieron las estelares para dos años en arena y césped en donde dominaron los europeos, Love Regins ganó la Sprint en verde, Wonder Wheel la Fillies en arena, Meditate el Juvenile en grama, Forte el de arena y cerró, en doblete Aiden O´Brien con Victoria Road que ganó en el mismo disco al favorito Silver Knott.



La actividad inicia 10:30.