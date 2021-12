Docena para el Ramírez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La mesa está servida para un nuevo Mitin de Reyes con sus clásicas pruebas estelares que hacen mover al pueblo burrero, a todo aquel amante de las carreras y también al visitante ocasional, más bien, de cada 6 de enero.



El recuerdo va para el pasado día de Reyes que no se tuvo reunión por la pandemia, recuerdo es por el pasado 17 de enero donde se disputaron 16 competencias sin público en las tribunas en una jornada que quedó grabada como el Ramírez de la pandemia.



Las autoridades, previo al sorteo de gateras, hicieron uso de la palabra y quien rompió el hielo fue Horacio Ramos, Gerente de Hipódromo, que adelantó los horarios y la hora del toque de campana que esperamos todo un año, el del Ramírez que largará a las 20:40. Ramos recalcó que en espacios interiores es imperioso el uso del tapabocas y que quien asista al Jerárquico el día de Reyes debe tener doble vacuna. Los boletos tendrán un mínimo de $50 para la mayoría de las apuestas a no ser los Pick 4 que tendrán un costo de $20. Se repartirá 1.3 millones de pesos en pozos durante las 16 carreras.



Gustavo Anselmi, Director de Casinos, segundo orador, hizo hincapié en los sucesos del presente año en Meydan - Dubai, el 1/2 del Latino y de la buena actuación de la delegación oriental en San Isidro. Recalcó sobre el aumento del premio hípico, 10% en 2022 y recordó que con los cierres de los casinos, a no ser por los cambios impulsados, el premio hubiese tenido que bajar. Aguarda con entusiasmo un buen Ramírez.



Pablo Piacenza, Presidente de la Comisión Hípica, dijo que estamos ante una interesante reunión de 6 de enero, que hay que darle valor a los dos clásicos de G1 que se van a disputar y también reconoció la actuación de los caballos en Dubai y San Isidro.



Se hizo acuerdo que el aforo para la jornada del seis de enero es del 75%, marcado por el Ministerio de Salud Pública, lo cual permitirá que 12.500 personas puedan disfrutar de la jornada más importante del turf nacional.



Posteriormente se realizó en el mismo Espacio Pelouse, el sorteo de gateras de los cuatro grandes clásicos con presencia de los entrenadores de cada uno de los ejemplares que tomarán parte de las pruebas jerárquicas.



En el Ramírez, los grandes candidatos al triunfo, Atlético el Culano y Prelude Rye largan del 12 y 11 respectivamente, del 10 va Roundofapplause mientras que el otro potrillo, Pingo, largará desde partidor cuatro.



En el Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle, Honra Real ocupará gatera 10, Pepper Mill y Nina Ricci 1 3 respectivamente, Tres Botas va desde el 8 mientras que Demi Moore desde flanco externo (16).



Doce y doce serán los que animarán Piñeyrúa y Maroñas, Justice Cat y Girona Fever, candidatos de milla y kilómetros van del 7 y 11 respectivamente.