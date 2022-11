Novak Djokovic es otra vez el maestro y alcanzó una marca de Roger Federer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Novak Djokovic vivió un 2022 que se pareció a una montaña rusa, deportado de Australia donde no pudo jugar por no estar vacunado contra el Covid-19 tras ser parte de un escándalo que trascendió al tenis. Campeón de un Wimbledon que no otorgó puntos por la guerra entre Rusia y Ucrania y vetado del US Open otra vez por no haberse vacunado. Djokovic logró encausar su turbulenta temporada con un gran triunfo en las finales de la ATP.

La final tenía frente a frente al ex número 1 del mundo y a Casper Ruud. El noruego que llegó a la final de Roland Garros este año y que jugaba por segunda vez las Finales de la ATP necesitaba un triunfo para terminar el año como número dos del mundo. Sin embargo, poco pudo hacer ante su experimentado rival que dejó en claro porque es el jugador que más tiempo ha estado en la cima del ranking mundial.

Djokovic se impuso por 7-5 y 6-3, un quiebre de servicio en cada set fue suficiente para sellar el triunfo en un encuentro que duró una hora y 34 minutos.

Este fue el quinto título de la temporada para el tenista serbio que llegó a 91 en su cuenta personal, solo un menos que Rafael Nadal. Djokovic está quinto en el indicie histórico de títulos, ranking que lidera Jimmy Connors con 109 y en la que Roger Federer se retiró siendo segundo con 103 coronaciones.

Y justamente con la leyenda suiza es que Nole comparte un récord a partir de hoy, ambos tienen seis títulos en las finales de la ATP, es decir, seis veces han sido los maestros de la temorada. Djokovic ganó este título en 2008,2012,2013,2014,2015 y por supuesto 2022. Eran ya siete año desde su último título, cayendo en las finales en 2016 y 2018.

Así se fue una nueva temporada tenis, con Carlos Alcaraz como número 1 del mundo, el más joven de la historia en terminar una temporada en la cima. Novak Djokovic finalizó quinto, un número más cercano a los vaivenes extradeportivos de su temporada que al nivel que mostró en cancha las veces que lo dejaron jugar.