Nadal tuvo un gran regreso, pasó a la tercera ronda y va por el Australian Open

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rafael Nadal no tiene ganas de irse de Melbourne sin llevarse el Grand Slam 21. Este miércoles logró pasar a la tercera ronda del Open de Australia, tras su regreso al circuito tras varios meses de ausencia era esperado con impaciencia.



El español, número 5 mundial, derrotó al alemán Yannick Hanfmann (126º) en tres sets, 6-2, 6-3, 6-4. Frente a Hanfmann, un rival que dio pelea, el mallorquín se mostró muy sólido físicamente en un partido que duró 2 horas y 42 minutos. "Hoy su nivel fue mucho más alto de lo que indica su ranking", afirmó el español de 35 años.



En la próxima vuelta, el viernes, el ganador de 20 torneos grandes buscará el pase a octavos de final frente al ruso Karen Khachanov (30º). Ante Hanfmann, un rival al que ya había derrotado en 2019 en primera ronda de Roland Garros, Nadal sumó su triunfo 71 en el Grand Slam australiano.



Una lesión que arrastra

Nadal, cuya temporada 2021 se vio lastrada por una lesión en el pie, afirmó a los periodistas: "Lo dije antes del torneo, las cosas no van a ser perfectas".

"Pero cada día que paso en la pista las opciones de jugar mejor son más altas. Creo que estoy haciendo las cosas bien. Las cosas pueden mejorar y yo tengo que mejorar. Quiero seguir adelante en el torneo", añadió el mallorquín, quien tras la ausencia de Novak Djokovic es el único de los participantes en el cuadro masculino que sabe lo que es conquistar el Abierto de Australia.



Pese a su gran regreso, la lesión aún no se ha curado y es difícil que se reponga completamente de ella. “Con el escafoides (hueso ubicado en el vértice del arco interno y parte esencial del esqueleto del pie) partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida”, expresó Nadal tras derrotar a Hanfmann.