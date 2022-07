Nadal anunció que se retira de Wimbledon y le deja el camino libre a Kyrgios: "No tiene sentido seguir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rafael Nadal no resistió más. Sobrepasado por el dolor en su abdomen, que lo condicionó a seguir durante buena parte de los cuartos de final, anunció su retiro de Wimbledon este jueves en conferencia de prensa: "No tiene sentido seguir", dijo.

El español, dos veces campeón del torneo, se había despachado del estadounidense Taylor Fritz en una batalla a cinco sets e iba camino a una nueva final. Antes debía medirse al siempre difícil Nick Kyrgios.



Sin embargo, según explicó, su cuerpo le pidió que pare: "La lesión solo podía empeorar. He tomado la decisión porque no podría ganar ningún partido así".



"No puedo arriesgar más aún y estar dos, tres meses fuera de las pistas. Es algo muy duro para mí y esta es mi decisión. Tengo que vivir con ella. Estoy muy triste, no puedo decir otra cosa", insistió.

MIRA TAMBIÉN Rafael Nadal ignoró a su padre que le pidió que se retire y ganó con dolor en el abdomen

A pesar de que su hermana y padre le habían pedido que se retirara en la ronda anterior, Nadal reconoció que luego de pensarlo una y otra vez

"no tenía sentido" seguir compitiendo en su condición física.



Luego de pensar "todo el día" en la decisión, señaló que su retiro de Wimbledon se daba "por lógica". "Aunque me ha costado, tomé esta decisión porque la rotura en el abdomen tiene un riesgo importante de empeorar".



"Llegué a la conclusión de que solo me sirve ganar el torneo y en las condiciones que estoy es prácticamente imposible hacerlo", agregó.



Si bien Nadal no tendrá posibilidades de ganar su tercer Grand Slam al hilo en el año, todavía mantendrá su récord de 19 victorias y cero derrotas.



Tras su retiro, Kyrgios accedió directamente a la final y quedará a la espera del ganador del partido que el viernes enfrentará a Novak Djokovic y Cameron Norrie.