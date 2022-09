Djokovic llenó de elogios a Alcaraz: "No es el futuro, es el presente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El serbio Novak Djokovic habló sobre la figura de Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open, felicitó al español y dijo que ya es el presente de este deporte.

Djokovic, ganador de 21 Grand Slams, estuvo presente en la rueda de prensa previa al inicio de la Laver Cup este viernes.

"Este torneo te da una sensación diferente a la de los torneos normales, porque podemos interactuar más. Fue un honor jugar hace cuatro años en Chicago. Estos ha sido memorable para todos nosotros, tenemos una gran química en este equipo. Te da la oportunidad de que podamos conocernos de una forma diferente que en otros torneos", explicó el serbio.



Este será el primer torneo de Djokovic desde que ganara la final de Wimbledon, ya que no pudo jugar la gira norteamericana por no estar vacunado.

"Es triste que no pude jugar, pero es la decisión que tomé y tengo que aceptar las consecuencias. Solo puedo felicitar a Alcaraz por ganar el US Open. Es increíble lo que ha logrado. Es una gran suma a nuestro deporte. No podemos hablar de él como futuro, porque ya es el presente".



Sobre su participación en el próximo Abierto de Australia, en el aire por la deportación del año pasado, Djokovic dijo que está esperando noticias y que es algo que no está en su mano.

El serbio también se refirió a la retirada de Roger Federer y dijo que esta Laver Cup es "una celebración de su carrera deportiva".



"Cuando dijo que sería su último partido, para mí fue una alegría estar en le equipo, porque sería la última vez que estaríamos juntos todos. Es un privilegio estar aquí. Estoy muy agradecido de haber pertenecido a esta era. El legado de Roger vivirá para siempre".