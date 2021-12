Cricket le ganó un partidazo a Los Cuervos y se quedó con la Copa Nacional de Clubes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Noche de fiesta en el Estadio Charrúa. Noche de rugby. Montevideo Cricket Club y Los Cuervos definieron la Copa Nacional de Clubes en medio de un muy buen marco de público en un partido que quedó en manos del Decano, que ganó 27-23 y celebró esta conquista para cerrar la temporada con una sonrisa.

En la previa, las dos hinchadas le pusieron mucho colorido a la definición del torneo que contó con los ocho mejores equipos del Campeonato Uruguayo de rugby: los seis que disputaron el Súper URU y los dos primeros del Reubicación.

Ya están @mvccuy y @loscuervos_ en la cancha del Estadio Charrúa para jugar la final de la Copa Nacional de Clubes. Estamos en vivo por @VTVuruguay con producción de @tenfieldoficial junto a @AgustinBasso_ y @AWairaldi pic.twitter.com/VVWPVSP44W — Enrique Arrillaga (@arrillagae) December 3, 2021

El Parque Rivera también vio cómo los fanáticos de ambos equipos se congregaron en las afueras primero para alentar a sus clubes sin ningún tipo de problemas ni guardia policial que tuviera que intervenir haciendo valer el espíritu del rugby.

Tampoco hubo policías dentro del escenario, donde ambas hinchadas compartieron la Tribuna Bolivia sin inconvenientes porque el objetivo estaba claro: alentar a su equipo y respetar al rival.

Todo el color de las hinchadas de @mvccuy y @loscuervos_ para alentar a sus equipos la en la final de la Copa Nacional de Clubes @VTVuruguay @tenfieldoficial pic.twitter.com/q3rMAzJIk8 — Enrique Arrillaga (@arrillagae) December 3, 2021

Ya con el partido en marcha fue Cricket el que pegó primero y más fuerte. Un penal de Juan Zuccarino a los 11’ pudo poner en ventaja al equipo de Fernando Ponte que luego sí iba a abrir el marcador con un try de Federico Cibils convertido por Zuccarino a los 15’.

Pero la producción del Decano no quedó ahí. A los 26’ apareció Nicolás Bourdiel para apoyar otro try que tuvo la conversión de Zuccarino para que Cricket se fuera 14-0 arriba.

Luego llegó una tímida reacción de Cuervos con un penal de Sebastián Janssen a los 30’ y el partido se fue con ventaja de 14-3 a favor del Decano.

Diego Magno en acción con Cricket en la final de la Copa Nacional. Foto: @RugbyClubesURU.

En el complemento se vino la reacción de los negros. Janssen aportó otro penal a los 42’ y cuatro minutos después llegó el try de Juan Cruz Codesal con conversión de Janssen para que los del Club de Golf del Uruguay quedaran a un punto de su rival: 14-13.

Cricket se sintió tocado y de inmediato se fue a buscar puntos a campo rival y los consiguió con un penal de Zuccarino a los 50’ para irse 17-13 arriba. Pero había más del lado de Cuervos. A los 58’ llegó el try de Juan Manuel Pandolfi para que el equipo de Alfredo Giuria pasara al frente 18-17.

Se venía un cierre de partido espectacular y los detalles iban a definir la final. Y así fue. Un tapping de Juan Zuccarino en la salida de Cuervos le permitió al apertura de Cricket llevarse la pelota y anotar un try decisivo a los 65’ con conversión incluida para que el Decano se fuera nuevamente arriba: 24-18.

A los 79’ Zuccarino aportó tres puntos más con un penal y a pesar de que en el cierre del encuentro Cuervos no bajó los brazos y llegó al try gracias al capitán Juan Pablo Ruffalini, no le iba a dar el tiempo para otra remontada.

Después de un segundo tiempo épico, @mvccuy venció a @loscuervos_ por 27 a 23 y se quedó con el título de campeón de la Copa Nacional de Clubes de @RugbyUruguay que tuvo una gran fiesta esta noche en el Estadio Charrúa @VTVuruguay @tenfieldoficial pic.twitter.com/0bDjSETvbr — Enrique Arrillaga (@arrillagae) December 3, 2021

Cricket se quedó con la victoria por 23 a 23 en un verdadero partidazo, conquistó el título de campeón de la Copa Nacional de Clubes y cerró la temporada 2021 con una sonrisa.