Uruguay le ganó a Paraguay y sigue con puntaje perfecto en la Liga Evolución 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de las victorias ante Bolivia por 2-0 en el estreno y de repetir marcador ante Argentina en su segunda presentación, la selección mayor de Uruguay le ganó al local Paraguay por 2-1 y tiene puntaje perfecto a falta de un partido para cerrar su participación en la Liga Evolución de futsal.

El primer tiempo fue muy parejo y la única diferencia radicó en que la Celeste intento tener un poco más la pelota pero las chances más claras que tuvo no pudo aprovecharlas en el segundo palo o chocó contra el arquero Hugo Urquiza. Christian Gaitán en el arco charrúa también fue justificación para el 0-0 de la primera parte y las emociones se guardaron para el complemento.

Leandro Ataides se asoció con su compañero de Peñarol Nacho Salgués y rompieron líneas con una notable pared que permitió un gran movimiento individual y definición de "Lea" entre las piernas del arquero Urquiza.

Paraguay estaba haciendo méritos y llegó al empate por intermedio de Alan Rojas que anticipó a la defensa Celeste en un córner bien ejecutado a los 13 del complemento.

Los dirigidos por Carlos Chilavert crecieron mucho más tras el empate y Uruguay, que se defendía con uñas y dientes cada vez que Paraguay llegaba al último cuarto de cancha, contó también con un poco de suerte para aguantar el resultado.

Faltando cuatro minutos, el entrenador Gabriel De Simone pidió minuto de tiempo y la Celeste salió a buscar la victoria con Nico Martínez como arquero-jugador. Un riesgo que dio sus frutos. Gran personal de Salgués y Luciano Consentino conectó en el segundo palo para volver a poner en ventaja a Uruguay.

Luego del gol, Paraguay fue quien intentó con la misma táctica y nuevamente Uruguay tuvo que defenderse. Se calentó el ambiente y con los nervios de punta la Celeste festejó cada defensa como un gol hasta que llegó el final. Uruguay volvió sumar de a tres y sigue con puntaje perfecto en la absoluta.

sub 20 Otra derrota para los juveniles

La selección uruguaya de fútbol sala Sub 20 sumó aún no pudo sumar puntos en la Liga Evolución de Futsal. Luego de caer por la mínima ante Bolivia en el estreno y 4-0 ante Argentina en la segunda fecha, la Celeste juvenil pudo anotar un gol y ponerse en ventaja ante Paraguay pero le dieron vuelta el partido.

Sobre los 10 minutos del primer tiempo, la Celeste abrió el marcador por intermedio de Diego Ibáñez pero el combinado guaraní, que lo empató un minuto y medio después gracias a Enrique Benítez, siguió de largo. A los 13 Edgar Peralta lo dio vuelta y Óscar Martínez amplió la ventaja para el 3-1 definitivo ya en inicio del complemento.

Uruguay cierra el torneo ante Chile:

Este domingo desde las 15:00 en Sub 20 y a partir de las 17:00 en mayores, la Celeste se despide de la Liga Evolución de Futsal. Los partidos son transmitidos por el canal de Facebook Watch de Conmebol.

En este torneo, que apunta al desarrollo, ambas categorías suman para la misma tabla general y, teniendo en cuenta que la Sub 20 aún no ha podido sumar, Uruguay no puede aspirar a la acumulada. Pero la Celeste se ha destacado en mayores y con una victoria ante Chile, que no ha sumado aún, puede terminar en el primer puesto en la absoluta.