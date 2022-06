Susto en el Mundial de natación: se desvaneció en la piscina y la rescató su entrenadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mundial de Deportes Acuáticos de Hungría tuvo una jornada en la que el susto se adueñó del ambiente en Budapest luego de un episodio que protagonizó la estadounidense Anita Álvarez y que por poco no se convirtió en una tragedia.

La nadadora encendió todas las alarmas de la jornada del miércoles en la capital húngara tras desvanecerse mientras realizaba sus ejercicios en la final de sólo libre de natación artística.

El rescate a Anita Álvarez en la piscina. Foto: AFP.

Fue un percance que se quedó sólo en susto gracias a la rápida intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, quien no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a su pupila.

Tras abandonar la piscina en camilla la nadadora se recuperó y se encuentra fuera de peligro, aunque como informó el equipo estadounidense será sometida a distintas pruebas en los próximos días para desvelar las causas del desvanecimiento.



Anita Álvarez siendo rescatada por su entrenadora. Foto: EFE.

Lo que dijo la entrenadora tras asistir a su pupila

“En ese momento no pensé, simplemente me dije tienes que llegar lo más rápido que puedas, sacarla a la superficie y hacer que respire", contó la española Andrea Fuentes luego de socorrer a Anita Álvarez.

Su rápida reacción dejó en un susto los momentos de tensión que se vivieron en la piscina del complejo Alfred Hajos, cuando Álvarez se desvaneció en el agua durante la final de solo libre de natación artística.

"Simplemente me dije tienes que actuar. Lo único en los que pensaba era, primero, en llegar hasta ella. Luego me dije, vale, ahora sácala, y una vez fuera hazla respirar. No pensaba en nada más, simplemente en solucionar esa situación", explicó Fuentes, que no dudó en lanzarse primera a la piscina para rescatar a su pupila.

Fuentes recordó además que "intenté despertarla de todas las maneras, con gritos, con bofetadas y luego ya con el equipo médico la hicimos una maniobra que consiste en apretar muy fuerte la uña del dedo pequeño, porque es un punto que activa la adrenalina y así se despertó de golpe y empezó a gritar ¡Aah, me estáis haciendo daño! Entonces pensé. Vale, ya está".



Andrea Fuentes rescatando a Anita álvarez. Foto: Oli Scarff.

Álvarez se mantendrá en el equipo que disputará la final

Anita Álvarez se mantiene por el momento en la formación del equipo que disputará la final de los Mundiales de Budapest este viernes, dos días después de ser rescatada del agua por su entrenadora, la española Andrea Fuentes, tras sufrir un desmayo.

La alineación prevista del equipo estadounidense incluye a día de hoy a Álvarez, de quien Fuentes ya manifestó horas después del rescate que se encontraba perfectamente y así lo habían acreditado los médicos.

El equipo estadounidense fue octavo en la ronda preliminar este miércoles en la sesión matinal, también con Álvarez en su formación. La nadadora de origen mexicano disputó por la tarde la final de solo y fue séptima; al término de su ejercicio, que completó con normalidad, fue cuando sufrió el incidente.