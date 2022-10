Los e-Sports le dieron una medalla más que especial a Uruguay en los Juegos Odesur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los e-Sports ya dejaron de ser una promesa y son una realidad. Año a año las competencias son cada vez más grandes y reúnen a más usuarios a lo largo y ancho del mundo y Uruguay no es la excepción.

En este 2022 la Global Esports Federation le brindó la invitación a nuestro país para participar de los Juegos Odesur y lo cierto es que el resultado fue muy bueno porque la Celeste finalizó en la segunda posición tras ganar la medalla de plata.

Más allá de que se realizó en el marco de la competencia deportiva, en este año se realizó un certamen de exhibición, pero demostrando que tiene mucho potencial y que en un futuro podría ser incluida que es uno de los objetivos.

Williams Freire, jugador de Peñarol e-Sports, fue el representante de Uruguay y quien se terminó quedando con el subcampeonato luego de caer en la final frente a su similar de Argentina.

"En mi disciplina es algo sin precedentes. La primera vez que participamos y llegar al podio es algo increíble que nunca pasó y estamos todos muy contentos por eso y esperemos que sea el primrero de muchos que sirvan para representar a Uruguay", confesó Freire a Ovación.

"Para mi es algo muy especial. Participar de este certamen que uno siempre ve por la tele es algo increíble y representar a tu país es algo muy gratificante", agregó.

El torneo que contó con siete países, se llevó a cabo en el juego E-Football (ex Pro Evolution Soccer) y en Play Station 5. Los competidores se dividieron en dos grupos y Freire tuvo la posibilidad de terminar invicto la fase de grupos para luego ganar la semifinal y caer en la definición.



"El camino trazado fue muy lindo y el podio es muy bueno", agregó quien venció a Ecuador y Guyana en fase de grupos y luego entre los cuatro mejores al representante de Chile.



Durante el torneo, Freire utilizó dos equipos: Manchester United y Bayern Munich. "Son de los de mayor nivel junto a Barcelona porque el juego todavía está en un 90%. Empecé con el Manchester y en la final, por buscar opciones más tácticas, pasé al Bayern Munich", sentenció.

Pero Freire no viajó solo a Paraguay porque junto a él estaba Yuri Díaz, su coach. "La tarea es básicamente ayudar al entrenamiento del jugador, como cualquier otro entrenador. Observar sus partidas, la de los rivales, analizar y sobre todo tratar de detectar cosas que durante el partido el jugador no ve", manifestó.



Díaz valoró la participación de Uruguay en este torneo como "un paso muy grande". "Es el más grande que hemos dado en Uruguay, por lejos. El ambiente que vivimos ahí es diferente al de cualquier otro torneo al que hayamos ido. El evento en sí y estar con atletas que compiten en Juegos Olímpicos o Panamericanos es algo increíble. Y es muy importante que se reconozca a los e-Sports como deporte de exhibición, más allá de que la medalla no sume al medallero de Uruguay".