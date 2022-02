Pablo Rossi: para algunos héroe, para otros fisura; ir a Chile lo cambió todo y ahora vuelve para ser local 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Algunos prueban una vez y ya no quieren saber más nada del triatlón. No es el caso de Pablo Rossi (35), quien sin ser profesional y con un pasado en el periodismo, se fue a vivir a Chile bajo el encanto de un amor que allí conoció. Uno de los dos que cambiarían su vida, porque luego de jugar al fútbol en Deportivo Mitre de la Liga Universitaria, su nuevo hogar le hizo enamorase de otra disciplina.



Trabajó en el diario Mercurio, pero tres años, una vida no tan cómoda e inquieta en Santiago y el nacimiento de su primer hijo le bastaron para mudarse al sur y asentarse en Temuco. Hace seis años que vive allí, donde trabaja atendiendo público en un centro que distribuye la pintura que fabrican sus suegros. Pero ese no fue el único cambio radical de su vida.



“Me fui hace años de Uruguay, sin saber siquiera que existía el triatlón. Yo hacía fútbol recreativo, llegué a Temuco, clima lluvioso, acaba de tener a mi primero hijo y mi esposa estaba embaraza del segundo. Tenía que optimizar mi tiempo y no encontraba gente para completar un equipo. Tenía que buscar un deporte que no tuviese que depender de otro. Un día me dijeron si quería ir a ver una Ironman, y yo dije: ‘No tengo idea que es, pero vamos’. Los alrededores del circuito estaban llenos de gente cantando y gritando, me asombró. Le dije a mi señora: ‘Yo esto lo tengo que correr algún día sí o sí”.



Empezó por el nado, que era lo que menos manejaba, añadió el trote y luego la bici. Eso fue hace cuatro años y en enero hizo su debut en la prestigiosa Ironman 70.3, una carrera de las más pintorescas a nivel internacional. La realizó en Pucón, una comuna del sur del país trasandino que vestía la competencia con lagos y volcanes. Los 1900 metros a nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21 a pie le llevaron solo 5 horas y 37 minutos, una marca muy respetable para ser la primera vez de un amateur.

“Personalmente fue mi año de despegue”, expresó. Esta prueba lo dejó con ganas de más. Por eso volverá a correrla, pero con una importante particularidad, será en Uruguay. Su país, el que dejó un Pablo distinto al de ahora, uno que trabajaba en medios de comunicación cubriendo Policiales y más tarde Economía.



La carrera será el sábado 26 de marzo y tendrá su séptima edición en Punta del Este, lugar al que regresó hace semanas para reencontrarse con su familia y disfrutar de sus vacaciones tras no poder salir de Chile por la pandemia. El epicentro será el Enjoy y correrán 1700 triatletas, el 30% serán uruguayos.



Aunque las condiciones climáticas y geográficas hacen que todas las carreras sean distintas, Rossi espera hacer mínimo el mismo tiempo que en Pucón. Una gran marca, a la cual Pablo atribuye al “círculo virtuoso”. Esto significa, explica Pablo, que más allá de que el entrenamiento sea vital, la marca lograda no hubiese sido posible si todo esto iba acompañado de una dieta indicada por su nutricionista, el apoyo de un kinesiólogo y una preparación física extra con el uso de su propio peso.

“Voy a ser local. El correr en mi país tiene como una mística para mí. Me van a ir a ver mis padres y hermanos. Creo que lo único que puede complicar el tiempo es el viento del este”.

Insostenible sin apoyo

Pero sobre todo no podría haberlo hecho sin la tecnología y el apoyo de ingenieros. El mérito también lo tiene la ciencia. Así se trabaja ahora en el triatlón, de la misma manera que el noruego Kristian Blummenfelt se hizo del oro de los Juegos Olímpicos 2020: fórmulas matemáticas que miden todos los movimientos y variables al entrenar. Pablo utiliza una aplicación que le envía toda la información a su reloj, que le indica qué tiene que hacer. Este método impide lesionarse y hacer un óptimo uso del tiempo de entrenamiento. Antes los guías eran preparadores físicos, pero los nuevos métodos miden la frecuencia cardiaca, estrés físico, velocidad y potencia. Variables que permiten la mejora.



Pero para eso se necesita trabajo. Lo cierto es que “no hay milagro”, dice Pablo, y es que sin trabajo y compromiso no hay forma de llegar a estos resultados. Entrenó 220 días en el año para Ironman. “Le dediqué muchas horas de mi 2021 tratando de mezclarlo con la familia y el trabajo”, explica.



Prepararse para estas carreras no lleva un par de meses, ni un año, deben ser al menos dos. Periodo que muchos deportistas no desean esperar; según Pablo, ello tiene que ver con la era de la inmediatez, que no promueve actividades a largo plazo.



“A veces la gente me dice, 'sos un fisura'. Pero no es tan así. Tenés que estar conectado y comprometido. En tiempo lineal a mí esto me demanda una hora al día, y lo hago a las seis de la mañana para llegar a las siete. Hasta esa hora mi esposa e hijos duermen, llego para levantarlos, para ir al colegio. No le saqué tiempo a mi dinámica de vida, le saqué una hora de sueño. Yo encontré ese lugar para poder cumplir todos los días”, sostiene.



Más allá de eso, no todo es color de rosas. "Es un deporte caro. Yo soy autodidacta, destino parte de mis ingresos al triatlón. Pago cada sesión y, el club en donde entreno. Ahora mucha gente intenta hacerlo a través de sponsors", cuenta el triatleta.

Un estilo de vida

Para Pablo el triatlón es también una prioridad, al igual que la familia. Trata de hacerlo de la manera más profesional posible y lo ve como un estilo de vida.



“Lo que más te cansa no son los entrenamientos, porque son graduales y en grupo, lo que sí te agota es la mente”, dice Pablo, que sostiene que la clave es todo lo contrario a acostarse desgastando la mente y pensando: “Mañana me tengo que levantar, voy, no voy, el frío, el clima. Si no buscas esas excusas y decís ‘mañana voy’ es otra cosa. Cuando logras desbloquear eso y lo convertís en hábito empieza todo lo otro”.

Ahora amigos que quieren incursionar en este mundo se dirigen a él y solicitan sus consejos y su testimonio. “Está bueno que vean que soy un tipo normal, que no soy un desesperado que dejó todo por el triatlón. Mis niños creen que su papá es un héroe. Cuando llegué a la meta en Pucón y vi mi señora e hijos fue un llanto eterno. Ellos se han sacrificado, me han aguantado las mil y una, siempre con buena cara. Yo creo que este deporte es imposible si la familia no te apoya”, concluyó.

ironman 70.3 Silvia Tourn y Damián Correa: otros dos atletas que van por el mismo sueño Después de vivir afuera durante 20 años, Silvia Tourn regresó a Uruguay hace un año y medio para correr la Ironman Punta del Este. Se inició en el mundo del triatlón hace poco tiempo. Vivió cinco años en Ecuador y allí corrió el 70.3 de Manta.



“Empecé a entrenar en 2018 para mi primera maratón. Cumplía 42 años y quería celebrarlo con esa cantidad de kilómetros. Una cosa llevó a la otra. Desde entonces llevo corridas Berlín, Chicago y Boston, y espero que sea solo el inicio. Soy ejemplo de que no hay edad para descubrir lo que te apasiona y vivirlo intensamente”, cuenta Silvia, quien se define amateur, y que además de correr y tener tres hijas es licenciada en Relaciones Internacionales, exdiplomática y empresaria. Ahora volvió a la facultad para seguir nutriéndose de conocimiento. “Me emociona el doble correr en mi país. Me enorgullece y me encanta apoyarlo”, dice.



Damián Correa es fisioterapeuta y kinesiólogo. Compitió en pista de atletismo y hoy entrena con el corredor olímpico Martín Cuestas como DT. Tenía 18 años cuando empezó a correr y hace la misma cantidad que lo lleva a cabo, pero siempre buscó superarse a sí mismo. Hace cuatro años empezó triatlón y un día llegó a Ironman.



“Me anoté por el desafío de competir en una prueba un poco más exigente. Hacer que tu límite suba y crezca un poco más para poder alcanzar el objetivo, que es terminarla. Luego buscar nuevos objetivos y nuevos desafíos”, expresa Damián.