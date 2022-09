Qué es Maldonado Boxea, el proyecto que apunta a lo deportivo y también a lo social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fomentar, difundir, integrar y desarrollar el boxeo es uno de los objetivos que se propuso el entrenador Nicolás Barrales con el apoyo de muchos actores del deporte en Maldonado.

Una disciplina que tanto en el Uruguay y también a lo largo y ancho de todo el mundo se ha caracterizado por cumplir un rol social, además del competitivo, está jugando un papel más que importante en deportistas de la zona.

Maldonado Boxea se llama el proyecto que impulsa Barrales Box con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, la Federación Uruguaya de Boxeo (FUB), Enjoy Punta del Este y la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

“Lo más visible es el ciclo de veladas que empiezan este sábado pero detrás de todo eso hay un plan integral para que el boxeo se muestre en todos los barrios de contextos complicados de Maldonado”, le dijo a Ovación el entrenador Nicolás Barrales.

Algunos de los objetivos más importantes de Maldonado Boxea son fomentar este deporte dentro de la comunidad fernandina, difundirlo con valores como la disciplina, la competitividad, el trabajo en equipo, el compañerismo, la lealtad y la honestidad.

El plan incluye los entrenamientos en el gimnasio del Campus Municipal de Maldonado de lunes a viernes de 13:30 a 20:00 horas pero también el boxeo por los barrios. Se trata de una movida que tiene como objetivo armar un ring en lugares de contexto complicado dentro del departamento de Maldonado, con el fin de promover esta disciplina. "Invitar a chicos y jóvenes de ambos sexos a que se acerquen a este deporte para no caer en adicciones ni malos hábitos es una de nuestras grandes metas, pero también queremos promocionar deportistas que puedan tener un futuro en esta disciplina", explicó Barrales, quien supo ser boxeador campeón a nivel nacional e internacional.

Boxeo en el Campuos de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

“Si nosotros acercamos el deporte a la gente, la gente se puede volcar al deporte y esa es la idea de boxeo por los barrios que vamos a implementar instalando un día a la semana un ring en determinado lugar para que se puedan hacer combates de exhibición con los mismos alumnos que tenemos en la escuelita”, expresó Barrales.

La Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección de Deportes, también apoya esta iniciativa y la cataloga como “una herramienta social más que interesante porque no solo aporta valores deportivos a sus competidores sino que también los ayuda a desarrollarse en la vida y por supuesto en la sociedad” según lo dicho por Martín Hualde, director general de Deportes.

“La idea es poder trabajar en conjunto y cuando decimos en conjunto hablo de los organismos públicos con los privados que también nos apoyan porque hay marcas y empresas que están comprometidas con el departamento y a través de estas acciones promovemos el crecimiento en este caso del boxeo, pero no quita que pueda surgir un plan para otra disciplina”, comentó Hualde a Ovación.

Y como suele suceder, toda disciplina tiene sus referentes y el boxeo en Maldonado no escapa a eso. Gabriela Bouvier, quien logró el título mundial de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) en la categoría mosca en octubre de 2013, siendo la primera deportista del país en obtener ese logro en este deporte, es una de las caras visibles de Maldonado Boxea junto a Barrales, de gran trayectoria como boxeador, y también junto a Eric Abeijón, actual campeón nacional de la categoría peso pesado, pugilista que aún no conoce la derrota a nivel amateur y tampoco en lo profesional.

Maldonado Boxea proyecta otras cuatro veladas para 2023 pero hoy ya es una realidad y un orgullo para todo el departamento con la promoción del deporte y su rol social para crecer y fomentar esta disciplina.

Gabriela Bouvier se apronta para pelear el sábado en el Campus. Foto: Ricardo Figueredo.

Maldonado se viste de gala este sábado

Este sábado se disputará la primera gran velada de Maldonado Boxea en el gimnasio del Campus Municipal fernandino y desde la hora 20:00 habrá un gran espectáculo deportivo para toda la familia.

Las entradas están a la venta a través de RedTickets y tienen un costo de $275 pesos. También se pueden adquirir en los locales Smart Point de Punta del Este y Maldonado, en locales del grupo Estaciones (Ancap de San Carlos, Ancap Ruta 39 y Ancap de Av. De los Gauchos).

Serán un total de seis peleas, destacándose el regreso de la excampeona del mundo y oriunda de Aiguá, Gabriela Bouvier, quien se enfrentará a Soledad Macedo de Salto en la categoría súper gallo. Será el combate de semi fondo de la noche que tendrá como pelea estelar la presencia de Eric Abejón, campeón uruguayo de peso pesado, que se enfrentará al argentino Richard Gauna. Además, habrá cuatro peleas de carácter amateur.

La grilla de peleas para este sábado en el Campus

Agustín Vera (Campus de Maldonado) vs. Eric da Rosa (Salto) en categoría welter.

Manuel Peraza(San Carlos) vs. Ramiro Echiscar (Salto) en categoría mediano.

Matias Madrid (Campus de Maldonado) vs. Mario Furtado (Salto) en categoría welter.

Pablo Gómez (Salto) vs. Bautista Posadas (Argentina ) en categoría ligero

Gabriela Bouvier (Campus de Maldonado) vs. Soledad Macedo (Salto) en categoría súper gallo.

Eric Abeijón (Campus de Maldonado) vs. Richard Gauna (Argentina) en categoría peso pesado.