El handball de Uruguay busca cortar una mala racha en los Odesur y concretar su presea

El Clausura de handball, liderado al momento por Scuola Italiana (campeón del Apertura) y Pontevedrés con 10 unidades, se pondrá en pausa durante el próximo fin de semana y dejará en suspenso la quinta fecha. La razón es, por su puesto, la disputa de los Juegos Odesur 2022, donde Uruguay busca volver a la gloria.



Hace 16 años que la selección masculina no regresa de esta competencia con una medalla es su poder. La última dicta de 2006, cuando los uruguayos lograron la plata en Argentina.



Luego, en las ediciones de 2010, 2014 y 2018 consiguieron el cuarto puesto y por eso esta vez van por más. Así lo hizo saber Marcos Mazzilli, pívot del Colegio Alemán (tercero en el torneo), quien en un principio no estaba en la lista.



“Estoy muy feliz de que hayan confiado en mí para ocupar esta posición. Hay gente muy buena y que hayan optado por elegirme me llena de orgullo”, explicó Mazzilli, que ingresó tras una baja por lesión.

Nunca hay que decirle que no a las invitaciones de amigos, porque así llegó el pívot de la Negra al handball. Marcos no conocía el deporte y un grupo lo acercó. Ahora defenderá a la Celeste en los Odesur que se están llevando a cabo en Paraguay.

Uruguay viaja el domingo y hará su estreno el martes desde las 18:30 horas de nuestro país ante Paraguay. El miércoles tendrán fecha libre y el jueves se verá la cara con Chile a las 16:30. A la misma hora, pero el viernes, jugará el tercer duelo será ante Argentina y cerrará la fase de grupos ante Venezuela desde las 11 horas. “Estamos con ganas de ir a buscar una medalla. No se trae una desde 2006 y vamos con ese objetivo en la cabeza. Vamos a darlo todo”, concluyó Mazzilli.



Femenino

El femenino, que llega de obtener un quinto puesto en los Juegos de 2018 en Cochabamba y que logró el bronce en 2002 y 2010, debuta hoy ante Chile desde las 18 horas. Mañana vuelen a jugar con Brasil (18 horas) y el sábado con Paraguay (14 horas).