Juegos Odesur 2022: cuántas medallas suma Uruguay, cómo avanzan las disciplinas y quiénes compiten hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aún hay disciplinas que no se estrenaron y al momento la delegación suma 16 medallas en los Juegos Odesur 2022 de Paraguay. Seis de oro, cuatro de plata y seis de bronce, 10 de ellas son de una disciplina: el remo. Este deporte viene mal acostumbrando a Uruguay a ganar. Ha hecho a la gente aprenderse más de una modalidad de un deporte que hasta entonces desconocían. No ha parado de crecer tras el envión de los remeros olímpicos en Tokio 2020, que volvieron a demostrar de lo que son capaces este año en la Copa del Mundo y luego en el Mundial de mayores y Sub 23. Lejos está la idea de Felipe Klüver y Bruno Cetraro de detener la cuenta de medallas y por eso, en los cuatro días que van de los Odesur.



“Es el momento del remo, pero eso no habla de ahora, habla del pasado, de todo el camino que se recorrió”, dijo a modo de explicación Bruno Cetraro, y agregó, en conversación con Ovación, que “desde 2015 se apuesta a esto y se invierte tiempo y dinero. La Federación buscó la forma y los medios para sacar a muchachos al exterior para competir”. Y ganar. Porque el remo no deja de hacerlo. Ayer Uruguay se calzó una nueva medalla de oro y nuevamente fue gracias a la actuación de Cetraro que en par de remos cortos se impuso en su serie alcanzando así la novena en esta disciplina. Antes nuestro país logró el bronce en cuatro sin timonel ligero. El remo también logró algo inédito para el país: sumó su último oro en el ocho con timonel. De esa forma, Uruguay ganó el medallero de los Odesur en remo con seis oros, dos platas y dos bronces. Segundo quedó Chile con seis oros, una plata y tres bronces.



Sobre el momento de esplendor, Cetraro añadió: “No hay nada que sea de la noche a la mañana, un árbol necesita su tiempo para dar sus frutos. Ahora es ese momento”.

Fútbol: día y hora de los próximos partidos

La selección femenina se impuso en su estreno ante Argentina por 5-1 con un triplete de la delantera Belén Aquino, además de los tantos de Wendy Carballo y Ángela Gómez . El viernes van ante Colombia.



Hoy jueves va el masculino y desde las 16 horas de hoy, la selección Sub 20, que ya venció 3-1 a Venezuela, enfrenta a Paraguay. El sábado jugará de nuevo por fase de grupos ante Perú (15 horas) y aspiran quedar entre los dos primeros para acceder a semis.



Básquetbol

Tras culminar la actuación del 3x3 en básquetbol, la selección femenina de se estrenó el miércoles con triunfo ante Chile por 59-53 y hoy se enfrenta con Colombia desde las 17 horas.



Handball

Hace 18 años que la selección masculina no regresa de esta competencia con una medalla es su poder. La última dicta de 2006, cuando los uruguayos lograron la plata en Argentina. Luego, en las ediciones de 2010, 2014 y 2018 consiguieron el cuarto puesto y por eso esta vez van por más.



Uruguay viaja el domingo y hará su estreno el martes desde las 18:30 horas de nuestro país ante Paraguay. El miércoles tendrán fecha libre y el jueves se verá la cara con Chile a las 16:30. A la misma hora, pero el viernes jugará el tercer duelo será ante Argentina y cerrará la fase de grupos ante Venezuela desde las 11 horas.



El femenino, que llega de obtener un quinto puesto en los Juegos de 2018 en Cochabamba y que logró el bronce en 2002 y 2010, debuta hoy ante Chile desde las 18 horas. Mañana vuelen a jugar con Brasil (18 horas) y el sábado con Paraguay (14 horas).

Ciclismo

Roderyck, hijo del gran ciclista José “Pepe” Asconseguy, se ubicó segundo en ciclismo de ruta y cosechó la plata, medalla número 14 de la delegación. El uruguayo paró el reloj a los 3:42.40, solo por detrás del venezolano Orluis Aular.



Natación

En natación participaron Abril Aunchayna, Pedro Chiancone y Gabriel Fleitas, aunque solo la primera se clasificó a la final al ubicarse en el cuarto puesto con un tiempo de 29.76 en los 50 metros espalda. En los 100 metros finalizó octava en un tiempo de 1.04.62 y mejoró dos veces su mejor marca.

Artes marciales

Sofía Lieghio se colgó la de bronce en la categoría -49 de Taekwondo, presea que ya había logrado en los Panamericanos Junior de Cali, y Maximiliano Larrosa se hizo de la presea de plata en la prueba 60 kg de Karate.

Gimnasia artística

Víctor Rostagno se clasificó a la final de salto y suelo en gimnasia artística. En la rutina de salto finalizó 2° con un puntaje total de 13.875, mientras que en piso fue sexto y obtuvo 13.450 puntos.

Golf

El formato está pactado a 72 hoyos medal play, con cuatro rondas diarias hasta el sábado, siempre a partir de las 8.00, hora local (una hora más en Uruguay). La rama mixta contempla los mejores scores de damas y caballeros.

Vela

Los regatstas Ricardo Fabini y Carolina Rodríguez se habían colocado en la primera posición de snipe mixto en conjunto Argentina tras las primeras cinco regatas. Al culminar la sexta pasaron al segundo lugar.





Mañana se disputan las regatas finales y la olímpica Dolores Moreira competirá en la láser radial. Al momento se encuentra segunda detrás de la Argentina Luciana Cardozo.

Skateboarding

Finalizó la competencia de Skateboard Femenino, disciplina que dice presente por primera vez en los Odesur. Allí, la uruguaya Julieta González, de 17 años, se ubicó en la quinta posición de la tabla general luego de obtener una sumatoria de 119.33 puntos en la serie final del campeonato.

Ecuestre

Los uruguayos que participaron del ecuestre en Adiestramiento de equipos mixta lograron el bronce.

Fisicoculturismo

Otra presea de bronce llegó en la prueba Mens Physique de Fisicoculturismo gracias a la actuación de Emiliano Hernández, fue la primera de Uruguay en el torneo.