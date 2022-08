Fútbol Sala: a 27 días de otro objetivo, Sosa y Rodríguez fueron las figuras de la Celeste

Las selecciones Sub 20 y mayor de Uruguay se enfrentaron a Argentina en amistosos disputados en Florida. Un empate y una derrota en cada categoría, evaluación positiva del cuerpo técnico y figuras destacadas de cara a la Liga Sudamericana de futsal Zona Sur donde volverán a enfrentar a la albiceleste y también a Bolivia, Chile y Paraguay.

amistosos

La Sub 20 con buenas impresiones

El rendimiento de los juveniles, dado que muchos no habían tenido actividad en Sub 17 por la pandemia, era una incógnita pero dejaron una buena imagen. Ante un rival duro como Argentina sacaron un empate 2-2 en el primer partido y, aunque fue derrota 1-3 en el segundo, a la Celeste le faltó un poco de suerte en jugadas clave y un penal no cobrado la perjudicó.