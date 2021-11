Un ciclista se perforó un pulmón y se rompió las costillas, pero disimuló porque estaban sus hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El británico que compite profesionalmente en ciclismo de ruta, Mark Cavendish, fue víctima de un accidente en la pista de la carrera Seis Días de Gante luego de que otro competidor derramara agua en el piso y se formara una colisión en cadena.

Een spectaculaire valpartij op de slotdag van de #Zesdaagse. Hansen en Cavendish komen gelukkig met de schrik vrij. pic.twitter.com/djShiiR3Km — sporza (@sporza) November 21, 2021

El ciclista fue a parar a cuidados intensivos tras el choque, pero se retiró de la pista como un verdadero campeón sin ninguna queja, como si no hubiese pasado nada, todo para que sus cuatro hijos, Finn (15 años), Delilah (nueve), Frey (seis) y Casper (tres), que habían ido a verlo no se percataran.



Una vez en el hospital explicó en una entrevista a The Sun qué había pasado: "Fue un extraño accidente causado por el agua que había en la pista después de que un ciclista derramó su bebida. Hubo un resbalón de ruedas delante de mí que inició una reacción en cadena y provocó el choque. Me rompí las costillas y me hice un agujero en el pulmón".

Aunque Cavendish no supo qué se había dañado en su interior hasta llegar al centro hospitalario, era consciente de la gravedad del asunto. "Sabía que estaba mal, eso te asusta. Pero los niños estaban allí y mi instinto fue ponerme de pie para que supieran que estaba bien. Caminé hasta los vestuarios. Cuando ellos se fueron, me llevaron en camilla al hospital", expresó el deportista británico.

"Solo quiero decir lo abrumado y agradecido que estoy por todo el apoyo y los buenos deseos. La carrera no terminó de la manera que hubiéramos preferido. Un poco de agua en la pista, un choque a alta velocidad y algunos barriles más tarde, estoy siendo tratado por algunas costillas rotas y un neumotórax. Con un poco de dolor, pero un par de noches con el increíble personal aquí en el Hospital Universitario de Ghent", escribió el ciclista junto a la foto en su Instagram desde cuidados intensivos.