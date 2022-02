Atleta estadounidense vio el nacimiento de su hija por videollamada desde Beijing

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El atleta olímpico estadounidense Leif Nordgren vio a su esposa dar a luz a su primogénita por una videollamada desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, un día antes de su primera carrera.

"Fue realmente genial", declaró Nordgren de 32 años sobre el nacimiento del lunes. "Fue lindo estar en el videochat y hablar con mi esposa casi todo el tiempo. Un día realmente especial para nuestra familia", agregó.

El atleta terminó en el puesto 87 del biatlón individual de 20 km el martes.

"De hecho fue muy duro, para ser honesto", declaró Nordgren después de la carrera, citado por la red NBC. "Yo estaba pensando en mi familia en el calentamiento y eso me trajo algunas lágrimas a mis ojos", añadió.



"No puedo con lo linda que es esta niña, ¡no puedo esperar a llegar a casa a conocerla!! Caitlin Nordgren, lo hicimos bien", escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto de su recién nacida.



Su esposa Caitlin Nordgren, una meteoróloga de la red NBC 5, dijo antes de dar a luz que se percataron cuando quedó embarazada de que "no era un buen calendario para nosotros".

"Descubrir que Leif no estaría aquí para la llegada de nuestra bebé fue absolutamente triste", escribió ella en Instagram. Pero dijo a la NBC que hay "un lado positivo".



"Él está en una especie de encierro y por lo tanto estará un poco más disponible para atender mis llamadas y cosas así", indicó.



Nordgren dijo tras la carrera: "No puedo esperar a que acaben los Juegos y volver a casa (...) Es realmente emocionante tener algo tan grandioso al volver a casa".