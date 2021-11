Así se desarrolló Valentín Martínez, María Noel Quintana y el Sudamericano de seven femenino 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un fin de semana repleto de deportes se disputó el Campeonato Sudamericano de seven femenino, clasificatorio para la Copa del Mundo de rugby en 2022, pero las uruguayas quedaron quintas y no pudieron lograr la plaza. Brasil se llevó el trofeo y clasificó junto con Colombia, el otro finalista.

Uruguay cayó en su estreno por 14-19 ante Argentina, se remedió ante Costa Rica y Guatemala logrando imponerse por 38-0 y 36-12 respectivamente. Llegó con viento en la camiseta frente a Brasil, pero cayó 12-28 y perdió la posibilidad de clasificar. Más allá de eso, se retiró del torneo con triunfo ante Chile por 17-15.



Luego de que la pandemia obligara su suspensión en 2020, el Valentín Martínez de rugby y el María Noel Quintana de hockey volvieron a escena en el Carrasco Polo Club. Las competencias se desarrollaron entre viernes y domingo, contaron con una feria gastronómica y activaciones por parte de los sponsors.



El destaque como mejores jugadores fue para Justina Arregui y Mateo Pilorget, ambos del British. En Sub 19 de hockey el oro se lo llevó Old Christians Club, la plata fue para Old Ivy, bronce para Ceibos y el cobre para Old Girls.

En Sub 19 de hockey se impuso Old Christians Club, en el segundo puesto quedó Ceibos. Foto: Francisco Flores.

En tanto, para la categoría Sub 17 se impuso el British A en el primer lugar y tras ellos el equipo del Yacht, en la parte más baja del podio Los Pilares, Woodlans con el bronce y premio consuelo para Saint Brendan’s. En Sub 14 festejó el primer lugar Biguá, segundo Yacht y tras ellos Los Pilares.

En cuanto al rugby masculino se compitió en las categorías M15 Y 17. Los ganadores fueron Stella Maris y British respectivamente.