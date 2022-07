Amilcar "Pety" Vidal mantuvo el título y estiró su marca ante Gabriel "El Loco" Díaz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amilcar Vidal derrotó a Gabriel “El Loco” Díaz por decisión unánime y retuvo el cinturón latino mediano en el combate que se desarrolló en el American Box. La decisión se dio a conocer con tarjetas 99-91, 98-92 y 97-93 a favor del uruguayo.



Con este resultado, amplió su invicto a 16 peleas y ahora cuenta con un récord 16-0 que incluye 13 nocauts.



La pelea tuvo 10 rounds y el uruguayo sacó rédito de su potencia física planificando un combate largo que tuvo sus mejores momentos en el cierre, con un uruguayo decidido al nocaut y un santafesino intentando evitarlo.



Tras un final caliente que incluyó intercambios verbales entre ambos equipos, el local terminó celebrando.

La previa

Amilcar Vidal defenderá hoy su cinturón latino mediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) cuando enfrente desde las 21:00 horas a Gabriel Omar “El Loco” Díaz. El boxeador uruguayo de 26 años, que cuenta con un récord 15-0 que incluye 12 triunfos por nocaut, se medirá ante un santafesino que tiene 12 peleas ganadas (cuatro por nocaut) y tres perdidas. El escenario elegido será el estadio “boutique” American Box y la pelea podrá visualizarse a través de TV Ciudad en Uruguay.

En la antesala del combate, “Pety” Vidal contó qué tipo de pelea se imagina: “Tengo un rival con experiencia, con buen récord, que ha peleado con gente buena y creo que su hambre de querer llevarse el título es un extra para él, pero espero al mejor Díaz. Para eso entrenamos en el gimnasio: para llegar a un cien por ciento física y mentalmente. Tengo una gran preparación y eso me da la tranquilidad para salir a hacer mi trabajo y si Dios quiere todo va a salir bien”.



Por su parte, al ser consultado acerca de si poner en juego su invicto implicaba o no una presión extra, respondió: “No es ninguna presión para mí el invicto, desde que empecé mi carrera deportiva profesional siempre supe que para mantener buenos resultados hay que sacrificarse en el gimnasio. El secreto está ahí y los resultados se fueron dando en base al sacrificio que vengo haciendo; soy muy responsable y disciplinario en ese sentido y creo que a este nivel todos los peleadores son difíciles”.



Vidal, que estuvo concentrado en Los Ángeles en la previa de la pelea, contó detalles de su entrenamiento: “La preparación fue muy buena, justo agarré que estaba en campamento Brian Castaño y eso fue algo muy bueno porque tuve oportunidad de hacer sparring con él y eso me hizo crecer como deportista y como persona; mentalmente y físicamente”, finalizó.