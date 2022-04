"La tarjeta como que se me bloqueó": el impensado gasto del Kun Agüero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde Estados Unidos, Sergio Agüero volvió a las transmisiones de Twitch y contó en qué gastó su plata últimamente. El Kun, que ha incursionado en el golf y analiza participar de algún torneo, se envició con un juego de celular al punto de gastar mucho dinero en él. “Estoy poniendo plata a morir. Es un juego en el que atacas. Yo ataco y me putean, me mandan mensajes", dijo.

El videojuego en cuestión es The Grand Mafia y propone a quienes lo juegan convertirse en el capo de la mafia de una ciudad e ir mejorando una base de operaciones y creando alianzas para atacar a otras facciones.

Agüero le estaba dedicando varias horas a este juego, creciendo hasta llegar a tres millones de poder pero ocurrió algo con una jugadora que lo hizo dedicarse aún más.

"Un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones. Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor. Entonces le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder. Le dije que en una semana te paso en poder. ‘Sí, claro ¿te vas a gastar diez mil dólares en el juego para pasarme?’, me preguntó. Listo, ya verás le contesté”, narró el Kun en su transmisión de Twitch.

Pero ocurrió algo inesperado. Para progresar en el juego bien vale dedicarle mucho tiempo o invertir dinero en la tienda. Agüero, que hasta alarmas llegó a activar para estar pendiente del videojuego, comenzó a invertir dinero para alcanzar sus objetivos.

“Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día. Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó, se me bloqueó, la puta madre. Al otro día vuelvo a comprar y se desbloqueó. Entonces empecé. Tengo una banda de oro y con eso compro aceleradores. No sé cuánto llevo gastando. La chica me mandó un mensaje diciendo que estaba creciendo muy rápido y le dije que era para atacarla. Cuando se me acababan los aceleradores, iba a la tienda y pum, 100 dólares. Pasé a ser el número 1 del servidor”, contó el Kun.