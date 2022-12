El reproche de Messi al Kun, el look que el Papu le copió a Beckham y más, en el stream de la Scaloneta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Cómo dos, quién es el otro?, le dijo Lionel Messi a Sergio Agüero en su streaming después de que el Kun presentó a sus "dos chavales, colegas". Capaz el exManchester City sabía que luego se iban a sumar más jugadores de la selección de Argentina en una distendida y divertida charla que rompió récords de audiencia para el canal del surgido en Independiente y que, tras dejar el fútbol profesional a causa de una arritmia cardíaca, se volcó de lleno al mundo del streaming.

Como una charla entre amigos, y es que lo son, Messi y Agüero mostraron un poco de la intimidad de la Scaloneta durante el Mundial de Qatar. No hace mucho, durante la Copa América en Brasil, el Kun fue parte del grupo como jugador.

"Capaz alguno te hace la segunda", le dijo el Kun y a Messi y poco después entró en imagen Alejandro Gómez. Enseguida se rieron y es que el Papu sorprendió con su corte de pelo.

El corte de pelo del Papu Gómez estilo ¿Beckham?

"Preguntale a la gente a quién se parece", propuso Messi. Al final Gómez dijo que le quiso copiar el look a Beckham, mostró la foto y, ante las burlas del Kun, bromeó con que el peluquero tiene un problema en el tendón de la mano y que en unos días la barba y el pelo se iban a "acomodar".

"¿Vos te crees que estás igual?, ¡tenes una moral bárbara!, la gente se está cagando de risa, si te crees que sos Beckham, estamos jodidos", había dicho el Kun mientras Papu se limitó a mostrar la foto en su celular.

Papu Gómez y su corte estilo Beckham en el streaming junto a Messi y Agüero. Foto: Captura

El reproche de Messi al Kun Agüero

Durante toda la charla se mantuvo la buena onda y el humo pero, aún así, Messi aprovechó para tirarle un 'palito' al Kun, que dijo que había hecho un banner para mandarles antes del Mundial y como no le dieron bola lo colocó en su casa.

"Pasa que vos no apareces y, cuando estas al pedo y te acordás, entrás a mandar una atrás de otra. Y no es así tampoco, escribís cuando tenés ganas nomás. A veces estamos charlando todos y no apareces y después de tres días entras a mandar una atrás de otra", le dijo el capitán de la selección argentina al Kun que buscó un aliado en el Papu dijo ser "el que más escribe" en el grupo de la selección. "El capitán tiene razón", dijo Gómez.

Aguero, su asistente Yamber y los jugadores de Argentina Messi, Gómez, De Paul y Paredes en streaming.

"Estamos en nuestra pieza, Kun", dijo Messi

Enseguida llegó "Dady", el masajista de la selección y minutos después se sumaron Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. La transmisión llegó a su pico más alto con 245.000 espectadores en simultáneo.

Las bromas y el buen humor no pararon. Ni siquiera cuando Yamber, asistente español de Agüero, salió en cámara. Papu Gómez le inventó un sobrenombre y todos se tentaron de risa. Salvo Messi, el más respetuoso, que aún quería saber lo que el productor quería explicar.

"¿Dónde están, en la pieza?", preguntó el Kun. "¡En nuestra pieza!", exclamó Messi mientras Gómez le dijo a Agüero que le habían copado la pieza para dormir la siesta antes de un torneo de truco.

Messi: "Te queremos mucho y te extrañamos a vos y a Gio"

Enseguida llegó el momento más sentimental, sobre el final del streaming. Agüero le habló a sus excompañeros, les deseó lo mejor y les dijo que lo hacían sentir parte. "Pase lo que pase, son unos fenómenos. Disfruto mucho verlos jugar y que estén así de juntos, siento que estoy ahí." Ahí tomó la palabra el capitán.

"Gracias Chaval. Te queremos mucho y te extrañamos a vos y a Gio (Lo Celso), sabes que están presentes", dijo Lionel Messi para cerrar la transmisión desde la concentración de la selección de Argentina.