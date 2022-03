Proyectiles para Simeone y ovación para Josema Giménez en la clasificación del Atleti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atlético de Madrid triunfó en la vuelta por los octavos de final y, con gol de Renan Lodi, eliminó de la Champions League al Manchester United en el mítico estadio de Old Trafford. Al final del partido José María Giménez y el entrenador Diego Simeone corrieron con distinta suerte.

"Josema", que estuvo en duda en la previa al partido, fue una de las figura del encuentro. Edinson Cavani ingresó a los 75', pero no pudo contribuir en ninguna jugada de peligro para su equipo. Y el tercer uruguayo presente en Old Trafford fue Luis Suárez, que miró todo el duelo desde el banco de suplentes. Tampoco había entrado en la ida y se quedó sin jugar ni un minuto en los octavos de Champions, un hecho sin precedentes para el salteño.

VIDEO Los proyectiles a Simeone rumbo a vestuarios

Como es costumbre, apenas consumada la victoria colchonera, Simeone salió corriendo desde la zona técnica hasta el vestuario pero en la esquina lo esperaban los hinchas locales. Lluvia de vasos y botellas para el entrenador argentino que, por suerte, pudo esquivarlas todas.

El Cholo Simeone salió corriendo al vestuario tras la clasificación a cuartos de final y fue agredido por el público del United. #CHAMPIONSxESPN pic.twitter.com/WjQBTSHqCB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2022

video Canción para Oblak y el "¡Uruguayo!" a Josema

Ya no quedaban hinchas del Manchester United en Old Trafford pero no cabía un alfiler en el sector de los hinchas del Atlético de Madrid, desencajados, aún disfrutando de la victoria como si el partido recién hubiera terminado.

Mientras algunos jugadores dejaban la cancha el primero en recibir el cariño de los fanáticos fue el arquero: "Obi, Oblak, cada día te quiero más", entonaron los hinchas colchoneros para uno de los baluartes de equipo de Simeone pero que tuvo poco trabajo ante el United.

Luego, un mimo para el Josema Giménez. Uno de los puntos altos del Atleti en el partido y que llegó al mismo luego de una rápida recuperación de su lesión en el sóleo. El clásico "¡uruguayo, uruguayo!", bajó de las tribunas.