"Me emocionaron mucho": el agradecimiento de Cavani por los saludos de cumpleaños

¿Quién más que un enamorado del gol como Edinson Cavani para cumplir años un 14 de febrero? En medio del Día de San Valentín, familia, amigos y compañeros saludaron por su cumpleaños al jugador del Manchester United y de la Celeste, que retribuyó con un video de agradecimiento.

"Esta terminando el día, el día de mi cumpleaños y quería agradecerles a todos. A mi familia, amigos, compañeros, a todos aquellos que se tomaron un rato para saludarme, para hacer público el saludo y yo también quiero hacer público mi agradecimiento. Me dejaron muy feliz todos los saludos que he recibido y les agradezco por ese cariño", comenzó diciendo el Matador, que dejó una reflexión.

"Hoy pensaba y decía, uno empieza a quedar más grande y más sensible pero creo que no, uno empieza a quedar más grande y a ser más agradecido. Entonces, pensaba en todos esos mensajes que me emocionaron mucho, me dieron mucha alegría y se los quería agradecer públicamente. Que pasen bien y tengan un feliz Día de los Enamorados", cerró su mensaje Cavani desde Manchester.