Habano y champagne; birra y cigarro: así festejaron Ibrahimovic y Rojo en Milan y Boca

Los festejos de Zlatan Ibrahimovic y Marcos Rojo volvieron a abrir un viejo y eterno debate sobre el comportamiento de los deportistas de elite. Algunos cuidan de su físico al extremo en cada detalle y otros, aunque lo hagan, se dan algunas libertades. Lo cierto es que el pasado fin de semana llamó la atención la forma en la que festejaron el sueco y el argentino los títulos de Boca Juniors y Milan.

El exdefensor del Manchester United, surgido en las juveniles de Estudiantes de La Plata, encaminó a Boca Juniors marcando el primer gol del Xeneize en la final que ganó 3-0 ante Tigre en Córdoba y le dio al azul y oro el título de la Copa de la Liga Profesional.

Tras el partido, Rojo tuvo un festejo bastante distendido. Se sentó en el pasto del Estadio Mario Alberto Kempes a comer pizza, tomar cerveza y fumarse un cigarro.

El que es campeón festeja COMO QUIERE 🚬🍺 pic.twitter.com/aEEWttcnsz — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2022

El jugador Xeneize recibió algunas críticas, sobre todo en redes sociales, y respondió en su cuenta de Instagram con una historia que tenía la foto de Michael Jordan fumando un habano luego de haber conseguido un título con los Chicago Bulls.

video Birra y cigarro: así festejó Marcos Rojo en Boca

Con un poco más de estilo, horas antes de la consagración de Boca Juniors, el Milan volvió a ganar un scudetto luego de once años y como no podía ser de otra manera Zlatan Ibrahimovic festejó a lo grande.

El sueco, que aún no sabe si seguirá o no, dio un gran discurso en la previa y también festejó de una manera similar a la de Marcos Rojo. Para Zlatan no fue cigarrillos y cerveza sino un buen habano y champagne.

video Champagne y habano: el festejo de Zlatan en Milan