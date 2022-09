Una enfermedad lo retiró prematuramente del fútbol y hoy triunfa en La Casa del Dragón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La carrera como actor de Matt Smith está en su mejor momento hasta ahora pero la realidad es que esta tuvo un inicio fortuito y a través de una gran decepción que ocurrió cuando tenía solo 16 años y un prometedor futuro como jugador de fútbol profesional.

Antes de interpretar a Daemon Targaryen en La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, Smith creía que su futuro estaba el fútbol pero una enfermedad lo hizo tener que abandonar la actividad y dejar de lado su sueño de ser futbolista.

El ahora actor de 39 años, quien también interpretó al duque de Edinburgo en The Crown, había jugado para Nottingham Forest, firmado un contrato para jugar en las inferiores del Leicester City y tenido la posibilidad de jugar para la selección inglesa pero una dolencia no le permitió seguir jugando cuando era solo un adolescente.

Matt Smith en la presentación de House of the Dragon. Foto: HBO

"Fue un momento difícil porque me sentía insatisfecho, para ser honesto, estaba tan seguro de que iba a ser futbolista profesional.. No podía decirle a la gente lo que me había pasado. Mi ego me decía: "Soy eso, soy futbolista". En la escuela era el futbolista de todos y luego de repente nada", contó el actor Matt Smith al programa radial Desert Island Discs.

A sus jóvenes 16 años, Smith fue diagnosticado con espondilosis cervical que es un desgaste anormal de los discos y huesos del cuellos que pueden causar un dolor cervical crónico. Fue un momento muy duro para atravesar siendo un adolescente pero, por suerte, un profesor iluminó su futuro.

“Por suerte había un profesor de teatro, Terry Hardingham, que me dijo: ‘Nunca estuviste destinado a ser futbolista, siempre pensé que eras muy bueno actuando’”.