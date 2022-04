"Para el culo": la peculiar conferencia de Gallardo y el "golpe" a un jugador de River

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Gallardo se mostró totalmente auténtico en la conferencia de prensa luego del empate entre River Plate y Atlético Tucumán en el Más Monumental por la Copa de la liga de Argentina.

"Resolver situaciones de afuera es muy fácil, pero son ellos los que de adentro tiene que resolver situaciones. A veces con la vorágine del partido uno se quiere anticipar y cuando las cosas pasan y te anticipas te da bronca", confesó Gallardo sobre la jugada en que le gritó a Andrés Herrera que tenía que anticipar el pique para controlar el balón pero el jugador decidió esperar y la reacción del director técnico se hizo viral.

"Me reía recién porque me decían 'che, andan diciendo que le diste un colectivo a Herrera'. ¿Cómo le voy a dar un correctivo?. Si le hubiera dado un correctivo a Herrera, se lo tendría que haber dado bien. Fue una caricia en la espalda. Me la agarré con él que es más bueno, es un poco de lo que decía, teníamos la posibilidad de pasarlo de otra manera y no lo pasamos bien. Esa es la verdad", dijo el entrenador Millonario.

#Gallardo fue muy gráfico a la hora de contar cómo la pasó durante el partido. Además se refirió a la situación que vivió con Andrés #Herrera.

Con una honestidad brutal, Gallardo tiró una frase como en confianza a su círculo más íntimo al analizar el partido: "teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo. Ese es el resumen del análisis que tengo para hacer del partido", disparó el Muñeco.