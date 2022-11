Lucas Torreira: cómo vio Uruguay la derrota argentina, qué piensa de Corea del Sur y la charla con los árbitros por el VAR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay cerró su entrenamiento en Doha cuando solo restan dos días para el debut celeste en el Mundial de Qatar 2022 y Lucas Torreira evaluó cómo ve a Corea del Sur, el primer rival de la Celestes (jueves 10 horas). A su vez, el mediocampista confesó cómo llega a la Copa del Mundo y qué le genera a la selección la caída de Argentina ante Arabia Saudita.

"Es un rival muy agresivo, lo hemos visto, sabemos cuáles son sus virtudes y falencias. Intentaremos estar bien dentro de la cancha y sabemos dónde le podemos hacer daño. Son 90 minutos donde pueden pasar un montón de cosas. Es lo que buscamos y preparamos durante todo este tiempo", explicó Torreira.

Consultado sobre la nueva tecnología que el Mundial introduce como video arbitraje automático, el fraybentino dijo: "Ayer tuvimos una charla con los árbitros y un dialogo bastante importante sobre algunas jugadas, porque no todos tenemos la información de cómo funciona realmente el VAR. Tratamos de no estar tan ajenos a eso para ver el desarrollo del partido".

También explicó cómo se adapto a Turquía y afirmó sentirse una parte importante del Galatasaray. "Fue un cambio bastante importante para mí (ir a Turquía), siempre buscando el objetivo, que era llegar de la mejor manera al Mundial. Tuve buena temporada jugando para Fiorentina y este año es un cambio importante y por eso lo asumí. Me fui afianzando, llegue con menos rodaje porque no hice pretemporada, pero con el correr del tiempo se me sentí bien, agarré rodaje, y hoy me siento pieza importante del equipo. En la selección es otra cosa porque te encontrás con los mejores selecciones de cada país y tenés menos tiempo para trabajar, pero me siento feliz por esta nueva oportunidad, durante 4 años y medio me he preparado muy bien y he hecho mérito para estar acá".

El resultado Arabia Saudita 2-1 Argentina fue el más comentado de la jornada del martes y, consultado sobre esto, Torreira sostuvo: "Nunca subestimamos a los rivales, salimos a jugar de igual manera; sea Corea o Portugal. Siempre que nos ponemos la camiseta hay que tener respeto por el rival y salir a ganar. El primer partido siempre marca el rumbo, puede ser bueno o mal mundial, tenemos claro loo que queremos hacer".

"Hemos entrenado un montón de esquemas, después el que termina decidiendo es el entrenador, uno puede jugar de una manera con el rival que tiene por delante. Me toque jugar de volante central o con dos medios. Voy a hacer mi trabajo. Lo más importante es entrar, gustarse uno mismo, ser una ayuda para el equipo; crear un poco de dificultad al grupo con mi rendimiento. Somos un equipo parejo, hay competencia y eso es lo más lindo. Cada partido se afronta de una manera diferente", expresó sobre las posiciones que hasta ahora se han trabajado en las prácticas.