Sergio Rochet: las dificultades de la pelota del Mundial, qué le genera la participación de Son y el mensaje a Seba Sosa

La selección de Uruguay realizó este domingo su segundo entrenamiento en Doha cuando faltan cinco días para el debut celestes en el Mundial de Qatar 2022. En horas claves de cara al estreno con Corea del Sur (jueves 10 horas) Edinson Cavani entrenó junto al equipo por segundo día consecutivo, aunque Ronald Araujo continúa trabajando diferenciado.

Tras la inauguración y al cierre de la práctica fue el momento de hablar del arquero Sergio Rochet, habló de las dificultades que le suponen a los arqueros los balones del torneo, que son las Al Rihla, a la vez que se refirió a cómo se siente respecto a figuras como Son, el atacante del Tottenham y estrella del elenco surcoreano.

El arquero de Nacional expresó que está en un puesto en el que "uno sabe que no se tiene que relajar ni un segundo", y agregó: "Obvio que a nivel de este evento y por los jugadores que tenemos por delante, lo amerita aún más. Estoy concentrado y con ganas. Se tiene que trabajar día a día, preparándonos de gran manera, uno se siente muy bien".

📌 @FIFAWorldCup #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/erTDl8b3yx — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 20, 2022

Sobre la pelota del Mundial, la Al Rihla, dijo: "Año a año viene mejorando para los pateadores, y a nosotros se nos hace cada vez mas difícil. Esta pelota es muy rápida, en cancha mojada se hace complicada. Estamos haciendo mucho hincapié para agarrar el ritmo. Uno está acostumbrado a trabajar con otras pelotas así que estamos en proceso de adaptación".

El guardameta celeste tendrá que enfrentar delanteros como Cristiano Ronaldo, Son, Iñaki Williams, Rafael Leão. El atacante de Corea del Sur estuvo en duda en la lista final de su selección hasta que se confirmó si iba, pero no se sabe qué tan recuperado está. Sobre esto, Rochet expresó: "Uno está preparado para todo, no solo para Son, sabemos que en la selección están los mejores. Él ha demostrado que esta a un altísimo nivel y uno lo mira hace tiempo, estudiarlo, respetándolo, pero confiando en lo que hace uno.



"Uno piensa que va a jugar, no me quita ni preocupa más. Si no está, otro entra uno en su lugar y lo va a ser de buena manera también", añadió.



Respecto a si es mejor saber la zaga que lo acampará en la celestes, sostuvo: "Cualquier esta a nivel de competencia, eso para mí no es un problema, todos estamos a muy bien nivel, y el que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera".

Sebastián Sosa

Consultado por el estado del arquero Sebastián Sosa, que el jueves pasado sufrió la pérdida de su madre, Rochet expresó: "Fue un golpe muy duro para todo el grupo, lamentamos mucho su perdida. Por suerte pudo viajar a despedir a su madre, lo estamos esperando con los brazos abiertos. A uno le duele que pasen esto, más siendo un compañero que es arquero y está día a día siempre conmigo".