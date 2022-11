El número 1 mundial hizo fuertes declaraciones sobre la gira saudita

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El golfista número uno del mundo Rory Mcllroy hizo fuertes declaraciones esta semana, en un nuevo capítulo de la “guerra” que se disputa entre el PGA Tour y el LIV de capitales sauditas.



Jon Rahm ya no es el único golfista top que ve viable un acuerdo entre ambos circuitos. Mcllroy, que el próximo domingo en Dubai podría culminar un doblete liderando la temporada en el PGA Tour y el European Tour, habló respecto de firmar “la paz” entre ambas giras. Eso sí, el norirlandés tiene claro que antes de cualquier intento de entendimiento, LIV deberá cesar a su CEO Greg Norman.

“Creo que Greg tiene que irse. Solo necesita salir del escenario por la izquierda. Ha dejado su huella, pero ahora es el momento adecuado para decir ‘Mira, has puesto en marcha esto, pero nadie va a hablar a menos que haya un adulto en la habitación que pueda tratar de arreglar las cosas’. Si esto sucede y los litigios que hay abiertos no se complican, entonces pueden suceder cosas”, declaró. Y agregó: “El golf está, diría, en un lugar menos seguro que hace 12 meses. Nadie sabe realmente lo que va a pasar en el futuro.

Sobre el comentario de Norman de que todos los jugadores le deberían estar agradecidos por haber hecho ganar más dinero, incluido Tiger Woods, McIlroy indicó: “Depende de lo que estés buscando en el golf. ¿Estoy agradecido de que haya brindado más oportunidades para que los mejores jugadores ganen más? Sí. Pero, en última instancia, ¿eso me hará más feliz al final de mi carrera? No. Hay muchas cosas por las que la gente juega golf y hace su trabajo, y no se trata solo de dinero. Se trata de otras cosas. Se trata de intentar sacar lo mejor de uno mismo. Se trata de la satisfacción de aparecer y tratar de aprovechar tu potencial. Esas son las cosas que sin duda me hicieron más feliz cuando juego al golf sin importar cuánto vaya a ganar. Son los logros deportivos los que me impulsan. Si hay que agradecer a alguien estar donde estamos es a Tiger” concluyó.

Fue una fuerte declaración del líder del ranking mundial, poniendo presión al LIV para que cese a Norman y así poder sentarse a hablar para llegar a un acuerdo, que daría fin al conflicto generado en los últimos tiempos.

Por su parte el LIV Golf anunció este domingo un compromiso de varios años para llevar sus torneos a Australia a partir del próximo abril en The Grange Golf Club, Adelaida. Cabe recordar que tanto Cameron Smith, Marc Leishman y Matt Jones que forman parte de la nómina de jugadores pertenecientes al LIV, al igual que el mismo Greg Norman, son australianos.