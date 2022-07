La guerra del golf llegó a Saint Andrews

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El hecho de que la Royal & Ancient no invitara a Greg Norman a participar de la cena de campeones de la edición 150 del Open Championship no impidió que su nombre y el del circuito LIV que lidera fuera noticia constante en Saint Andrews la semana pasada. Varios jugadores fueron abordados con preguntas relacionadas a su calendario, las acciones del PGA Tour y el DP World Tour. También algunos, como el inglés Ian Poulter, recibieron abucheos por parte del público. Es que esta liga saudita genera polémicas y los aficionados no tienen claro de qué lado ponerse.

En vísperas de la tercera fecha del circuito, que se disputará en Nueva Jersey entre el 29 y 31 de julio, LIV tiene entre sus manos una serie de anuncios que podrían generar no sólo controversia, sino hasta desestabilizar al DP World Tour.

Uno de los nombres que suena más fuerte para unirse es el de Henrik Stenson. Uno podría decir que Stenson, con 46 años, es un jugador que calza los puntos de esta gira, pues su actualidad lo tiene lejos de los primeros planos. Sin embargo, Stenson fue elegido hace un año como el capitán europeo de la Copa Ryder para Roma 2024. La función de los capitanes es sumamente importante y el hecho de que se vaya a LIV haría que el DP World Tour le retire la capitanía, un hecho nunca antes visto. Esta semana habrá una reunión entre Stenson y el comisionado del Tour Europeo para definir y arreglar su salida.

Otro bombazo podría ser el de Cameron Smith, flamante campeón del Open. El australiano no desmintió su ingreso a LIV. Con su victoria del domingo pasado se asegura los Majors durante 10 años, algo que de seguro lo dejará más tranquilo. Rumores indican que una oferta de 110 millones de dólares está sobre la mesa.



Tommy Fleetwood, Bubba Watson y el japonés Hideki Matsuyama serían los otros en seguir los pasos de los ya conocidos miembros, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Ian Poulter, Sergio García por nombrar solo algunos.

La guerra está totalmente declarada y es factible que más jugadores sigan esta línea.