Zaga celeste en crisis: a 56 días del Mundial, Ronald Araujo tiene que decidir si se opera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Problema en puerta para Diego Alonso de cara al Mundial de Qatar 2022: la zaga. El entrenador de Uruguay, que está a la espera de las recuperaciones de José María Giménez, Diego Godín y Sebastián Coates, tiene ahora una preocupación más: la recuperación de Ronald Araujo.

El central de la Celeste necesitó ser sustituido durante el amistoso con Irán al sentirse antes del minuto de juego. Horas después, la selección confirmó la baja del jugador de la convocatoria y su regreso al Barcelona, donde la lesión también preocupa.

Araujo fue diagnosticado con una “avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho”, según los estudios realizados por el club blaugrana. En principio se trata de una lesión que puede llevar de uno a dos meses de recuperación, cuando faltan solo 56 días para el inicio de la Copa del Mundo.

El riverense y su equipo evalúan ahora si operar o no. Si bien, según informan medios españoles, entre ellos el Sport de España, el central no sería partidario de ingresar en el quirófano, esta es una charla que tendrá este lunes con Xavi, su entrenador de Barcelona.

No habría mucha diferencia en cuanto a tiempos, ingrese al quirófano o no.Por lo cual, Araujo es hoy una duda importante que complica el trabajo de Alonso en la previa a la cita mundialista.

¿Qué pasa con el resto y cuáles son las opciones?

El capitán celeste, Diego Godín, está en Europa encarando la recuperación de una tendinopatía rotuliana por la que no juega desde el 6 de agosto en la derrota de Vélez ante Unión. José María Giménez tampoco es seguro para Qatar y no ha logrado tener continuidad. El defensor del Atlético Madrid no logra tener continuidad en la LaLiga: primero tuvo una infección en la garganta, luego un problema en la espalda y ahora está con un tratamiento en su rodilla.



Sebastián Coates fue el último de bajarse de la gira tras sufrir una lesión en el posterior en el encuentro Sporting de Lisboa ante Boavista. Para reemplazar esta vacante el Tornado recurrió a Leandro Cabrera del Espanyol, a quien había dejado reservado.



Tras la baja de Araujo y de cara al encuentro con Canadá que disputarán el martes en Bratislava (Eslovaquia), el DT echará mano a los defensas que están en el plantel: Leandro Cabrera, Agustín Rogel, Sebastián Cáceres o Martín Cáceres y Matías Viña que pueden desempañarse como zagueros.