Vuelve el fútbol: cómo se juega la cuarta fecha del Torneo Intermedio

Luego de un fin de semana sin actividad por la decisión de parar el torneo que tomó la Mutual y de varias reuniones que se desarrollaron durante esta semana, se resolvió que vuelve el fútbol uruguayo.

Lo hace con la disputa de la cuarta fecha del Torneo Intermedio que comenzará este viernes y que tendrá a Nacional jugando el sábado y Peñarol el domingo.

Así se jugará la cuarta fecha del Intermedio:

VIERNES 8 DE JULIO:



- Albion vs. MC Torque | Parque Saroldi - 15:00 hs. / A

SÁBADO 9 DE JULIO:



- Deportivo Maldonado vs. Wanderers | Domingo B. Miguel - 10:00 hs. / A

- Liverpool vs. Rentistas | Belvedere - 15:00 hs. / A

- Nacional vs. Plaza Colonia | Gran Parque Central / B

DOMINGO 10 DE JULIO:



- Danubio vs. River Plate | Jardines del Hipódromo - 12:00 hs. / B

- Boston River vs. Defensor Sporting | Juan A. Lavalleja - 16:00 hs. / B

- Peñarol vs. Fénix | Campeón del Siglo - 19:00 hs. / A

LUNES 11 DE JULIO:



- Cerrito vs. Cerro Largo | Parque Palermo - 19:30 hs. / B