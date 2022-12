“Ahora nos volvimos a ilusionar”: argentinos copan Doha y sueñan con el Mundial de la mano de Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cerca del estadio Ahmad Bin Ali está el Mall of Qatar, uno de los shoppings más importantes del país. A pesar que el partido entre Argentina y Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 terminó cerca de las 00:00, la plaza de comidas del shopping seguía abierta y se llenó de argentinos. Y en distintas mesas cada unos minutos renacía una canción: “muchachos, ahora nos volvimo´a ilusionar”.



Los fanáticos argentinos tienen una canción como bandera y la cantan en todas partes. Ayer tras el partido la emoción e ilusión de esta gente con la selección que lidera Lionel Messi era total. Las chances de conquistar la Copa del Mundo incrementan y los hinchas no quieren dejar pasar la oportunidad.



Dos hinchas con gorros que aluden a las costumbres argentinas salieron del estadio muy emocionados. Sobre la chance de conquistar la Copa dijeron: “sería lo más grande que me podría pasar en la vida, lo máximo”, dijo uno de ellos.



“Con la pasión que tienen los argentinos por el fútbol esto sería muy bien merecido. Hemos hecho mucho merito, hemos comido malas actuaciones y este es un equipo que no puede creer porque tiene una figura excepcional como Messi”, contó el otro, con un sombrero de un termo y mate.



“Estamos muy ilusionados desde el momento cero. Estamos con estos chicos que tienen muchas ganas y mucha hambre”, dijo otro fanático.



“Es una emoción muy grande lo que transmite, contagia, genera. Es lo más. Lo veo distinto, muy enganchado y el grupo está muy bien”, afirmó un hincha sobre Messi mientras sostenía una bandera que tiene la imagen del 10 junto a Diego Maradona.



Los argentinos están ilusionados y ahora esperan por Holanda, selección a la que enfrentarán por cuartos de final el viernes 9 a las 10:00.