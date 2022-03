La vida de Chevantón en Italia: asoma un DT que no quiere que le digan "míster"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son casi las 23:00 horas en Italia y Ernesto Javier Chevantón, o Cheva,

como prefiere que le digan, atiende el teléfono desde su casa. Está vestido impecable después de haber salido a cenar con un amigo. También se muestra nervioso y preocupado, varios jugadores de la Sub 15 del Lecce, a quienes dirige, tienen fiebre y serán hisopados por lo que se perderán el partido del domingo ante Frosinone.

Cheva se quedó en la ciudad de Lecce donde fue y es ídolo, pero tenía su propia escuelita de fútbol. Sin embargo, el regreso de Pantaleo Corvino como director deportivo del equipo le abrió nuevamente las puertas del club.

“Corvino me descubrió en Uruguay y cuando volvió al club me llamó para trabajar”, contó el goleador de Danubio y la selección uruguaya Ovación.

Asumió el desafío de desempeñarse como colaborador técnico del entrenador Vito Grieco en el equipo primavera 2 —lo que en Uruguay es la Tercera División— y fue una campaña exitosa: ganaron los playoffs y ascendieron a Primavera 1.

“Quedaron muy contentos con mi trabajo como colaborador técnico del entrenador, quien se portó fenomenal y Corvino decidió darme la sub-15, como mi primera experiencia en lo nacional y lo vamos llevando”,

explicó el exdelantero.

Sin embargo el camino también tiene sus dificultades, pero el jugador valora la experiencia.

“Estamos séptimos, hay diferencia conlos otros equipos como Lazio, Roma o Napoli. Sin embargo, la idea es crecer y hacer que los jóvenes crezcan, sobre todo a nivel técnico y motivacional”, detalló

Javier Chevantón festejando un gol. Foto: AFP.

Nueva etapa: de futbolista a DT

En julio de 2021, luego de su experiencia con la primavera de Lecce, tuvo una nueva oportunidad: diplomarse como entrenador de UEFA A.

“Por los puntos que hice como jugadorentré al curso. Me fui un mes y una semana a cursar a Florencia, donde seguimos todos los partidos de la Eurocopa, que además eran parte de las prácticas”, detalló.

“Fue complicado porque, aunque hace muchos años que estoy en Italia, no era en mi idioma materno. No es lo mismo estudiar materias o hacer un curso, había palabras que no conocía”, explicó.

La carga horaria de ocho horas, cinco días por semana, supuso un desafío. Sin embargo, lo logró y salió victorioso: “Conseguí la certificación con 100 puntos de 110, no me fue nada mal”, indicó.

Gracias a su nueva certificación, podrá dirigir primera y segunda en la Serie B y segunda de la Serie A de Italia.

“Para poder entrenar en serie A tengo que hacer el PRO, pero tienen que pasar nueve meses desde que hiciste el UEFA A. Segura mente lo cursaré, pero más adelante”, añadió.

Chevantón se siente muy cómodo trabajando con juveniles y allí está su foco. “Me gusta mucho trabajar con el sector juvenil; en el futuro me gustaría entrenar Sub 16 y Sub 17. Pero empezar con la Sub 15 es una

gran experiencia”, destacó.

Por ahora no piensa en trabajar con los mayores. “Tuve conversaciones con otros exjugadores que entrenan juveniles para llegar a los primeros equipos, pero a mí me gusta trabajar con los jóvenes. Tengo una idea muy clara en ese sentido”.

A los 41 años, Chevantón entrenador valora lo duros que fueron algunos de sus DT en la etapa juvenil y reconoce todo lo que él enseñaron.

“Victor Púa es, tal vez, el técnico que másme marcó. Él me entrenó a los 13 o o 14 años y yo trabajo con esas edades. Ahora me doy cuenta que muchos de los trabajos con la intensidad que nos pedía a los 15 años, es lo que le pido yo a mis jugadores. Creo que a esa edad los pibes tienen que ser superiores a la media y trabajar mucho. Ese es un momento de la vida en el que se dan cosas por descontado y eso no está bien, entonces me viene la mentalidad de Púa de exigencia”, confesó con una sonrisa.

Lo que no le gusta de su nuevo rol es que se refieran a él como el “míster”. Todas las personas que trabajan en juveniles, ya lo hacían cuando jugaba y para ellos soy como un ídolo; ahora me llaman “míster” y les pido que me digan Cheva, yo sigo siendo el mismo de antes”, sostuvo.

Medio millar de camisetas En su casa de Lecce, Cheva guarda algunos de sus tesoros. Entre ellos está una colección que no tiene un número concreto. “No sé cuantas son... segu ro más de 500 camietas”, confesó el ex futbolista.



Desde que dejó de jugar la colección cesó de crecer. Sin embargo, en los últimos años sumó dos más: una de su excompañero de Sevilla, el español Jesús Navas, que se la regaló cuando lo invitaron a jugar un partido contra Valencia; y otra de José María Giménez a quien fue a ver jugar con el Atlético Madrid.



“No lo via él pero como se enteró que estaba observándolo me la hizo llegar por un amigo que tenemos en común”, reveló Cheva.

¿Volver a Uruguay?

En 2020, justo al comienzo de la pandemia, el exfutbolista veía como la

pandemia de covid-19 avanzaba en Italia y varias veces reclamó a las autoridades tomar acción.

Entonces, en una entrevista con El País, contó su preocupación y los problemas que suponía la cuarentena preventiva impuesta por las autoridades de ese país. Dos años después de aquella charla siente que todo quedó atrás y aseguró que ya la vida es “normal”.

“Ahora cambió mucho la noticia. Con el tema de la guerra en Ucrania, no sigo mucho lo de la pandemia. Recién cenando con un amigo me comentaba que aumentaron los casos, pero con el tema de las tres vacunas te hacen estar cinco días en tu casa y salís”, sostuvo.

Y agregó: “Ya no estoy preocupado como antes. Ya llevo una vida normal, como hace dos años no teníamos. El tapabocas te lo piden solo para entrar en los lugares y si tenés el greenpass —certificado de vacunación

italiano— podés hacer vida normal”.

A pesar de las preocupaciones que supuso el inicio de la pandemia nunca se planteó regresar a Uruguay cuando había menos casos, ya que supuso que con el cambio de estación la pandemia iría variando.

Pero ahora existe una nueva preocupación: Europa mira seriamente la guerra entre Rusia y Ucrania, especialmente porque el país atacado tiene muchas plantas de energía nuclear.

“No me da miedo pero pienso en lo quepodría pasar. En Europa están muy preocupados, porque en Ucrania está la planta nuclear más grande del continente y eso es un gran problema. Si pasa algo me iría a Uruguay”, aseveró.

Javier Chevantón y Carlos Bueno. Foto: Archivo El País