Vélez 2-1 Peñarol: el aurinegro arrancó ganando, pero se replegó demasiado y El Fortín se lo dio vuelta

Redacción El País
La espera llegó a su fin. Peñarol le dio el puntapié a su participación en la Copa Libertadores 2025 y lo hizo enfrentando a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani en el marco de la primera fecha del Grupo H.
El aurinegro, uno de los últimos semifinalistas del certamen, sabía que no tenía un comienzo sencillo y que además le tenía que hacer frente a un presente irregular en el plano local, aunque todo esto podía ayudarlo a cambiar la imagen justamente en lo internacional.
Y de hecho durante buena parte del encuentro lo hizo porque jugó de igual a igual y hasta se puso en ventaja por el gol de Leonardo Fernández, pero luego se replegó demasiado y le costó caro.
Tras el tanto, el aurinegro no volvió a pisar el área rival, regaló la posesión y el local lo aprovechó para, con más ganas que ideas, dar vuelta el marcador por los tantos de Maher Carrizo y Álvaro Montoro.
90+6' | ¡Final del partido!
Los goles de Maher Carrizo y Álvaro Montoro le permitieron a Vélez dar vuelta el marcador frente a un Peñarol que se había puesto en ventaja por el gol de Leonardo Fernández.
90+4' | ¡Gol de Vélez!
Braian Romero se hizo cargo del tiro libre, Martín Campaña lo atajó, pero dio rebote y apareció Álvaro Montoro para definir por abajo del arquero y dar vuelta el marcador.
¡¡GOL DE VÉLEZ SOBRE LA HORA!! ¡MONTORO PARA EL 2-1 ANTE PEÑAROL EN LINIERS!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2025
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90+1' | Brillante atajada de Martín Campaña
En los descuentos, Michael Santos se animó a tirar una tijera dentro del área y cuando la pelota se metía en el primer palo, apareció Martín Campaña para volar y despejar el esférico.
90' | Se van a jugar cinco minutos más
En el Estadio Amalfitani, son cinco los minutos que añadió el árbitro Raphael Claus.
79' | ¡Gol de Vélez!
Tanto quiso el equipo local que terminó encontrando el gol del empate. Luego de un centro desde la izquierda, Maher Carrizo definió de primera y de zurda para vencer a Martín Campaña.
🙌 ¡LO EMPATÓ EL FORTÍN! Gran remate de Maher Carrizo para el 1-1 de #Vélez ante #Peñarol en el José Amalfitani.— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 2, 2025
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75' | La tónica no cambia y Vélez insiste
El equipo aurinegro sigue resistiendo metido en su propia área. Apuesta a contragolpes que por el momento no pudo sacar y Vélez tiene pocas ideas y va con más corazón que fútbol por el empate.
69'| Montoro ingresó y ya generó peligro
El joven atacante conectó con Braian Romero y en una de las mejores jugadas colectivas de El Fortín, remató a colocar y la pelota pasó cerca del ángulo derecho de Martín Campaña. Vélez está cada vez más cerca del arco mirasol.
60' | Peñarol empezó a replegarse en Liniers
Luego del gol que lo puso en ventaja en el partido, poco a poco el equipo aurinegro comenzó a replegarse sobre su arco y Vélez busca, aunque sin tantas ideas, encontrar espacios para poder poner el gol que signifique el empate.
47' | ¡Gol de Peñarol!
El "10" cerró la jugada por el centro y luego de una habilitación de Javier Cabrera definió a colocar para poner en ventaja al aurinegro jugando como visitante.
¡ARRIBA EL MANYA! Leo Fernández llegó solo para anotar el 1-0 de Peñarol ante Vélez en el Amalfitani.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2025
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¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya juegan el segundo tiempo en el Amalfitani entre Vélez Sarsfield y Peñarol en el marco de la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
45+4' | ¡Final del primer tiempo!
En el Amalfitani, Vélez Sarsfield y Peñarol igualan sin goles en la primera fecha del Grupo H en un partido donde ambos tuvieron una chance clara de anotar.
40' | El juego se detuvo con Campaña sentido
El arquero aurinegro, de gran reacción unos minutos antes, cayó al piso e indicó dolor en el aductor. Fue revisado por la sanidad aurinegra, pero continuó jugando en el Amalfitani.
30' | Campaña salvó el arco de Peñarol
Luego de una serie de rebotes dentro del área, Agustín Bouzat quedó mano a mano con Martín Campaña, pero un tanto abierto. El arquero le achicó bien el ángulo de tiro y despejó el remate del volante.
21' | Leo Fernández tuvo la más clara
Una gran jugada personal del "10" dejó a dos jugadores de Vélez por el piso y luego definió fuerte y arriba, pero apenas ancho. Dos compañeros la pedían por adentro y luego de disparar les pidió disculpas.
¡¡A NADA LEO FERNÁNDEZ DE UN GOLAZO EN LINIERS!!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2025
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15' | Peñarol apuesta a salir en velocidad
Los primeros minutos demostraron que la postura del aurinegro poco a poco empezó a hacer de cautela y espera para salir en velocidad con Leo Fernández por el centro y también con Báez y Cabrera por bandas.
5' | Inicio parejo en Liniers
Peñarol salió a complicar por bandas, sobre todo por derecha con la subida de Javier Cabrera y Pedro Milans que pusieron pelotas en el área rival, aunque con el paso de los minutos el local buscó pelotas profundas detrás de los zagueros y complicó.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Vélez Sarsfield y Peñarol por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. El Estadio José Amalfitani recibe el encuentro que significa el estreno de ambos en el certamen.
Vélez 1-1 Peñarol:
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos (85' Damián Fernández), Diego Gómez, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza (85' Kevin Vázquez), Agustín Bouzat; Christian Ordoñez (75' Michael Santos), Maher Carrizo, Imanol Machuca (66' Álvaro Montoro); Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Peñarol: Martín Campaña; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa (84' Eric Remedi), Rodrigo Pérez; Javier Cabrera (55' Camilo Mayada), Leonardo Fernández (84' Javier Méndez), Javier Báez (66' Lucas Hernández); Maximiliano Silvera (55' Alexander Machado). DT: Diego Aguirre.
Amarillas: Claudio Baeza, Agustín Lagos (V); Ignacio Sosa, Jaime Báez (P).
Goles: 47' Leonardo Fernández (P) / 0-1; 79' Maher Carrizo (V) / 1-1.
Hora: 19:00
Televisa: ESPN y Disney+
Estadio: José Amalfitani
Árbitro: Raphael Claus (BRA)
Asistentes: Rodrigo Correa y Guillerme Camilo (BRA)
Cuarto árbitro: Bruno Arleu (BRA)
VAR: Rodolpho Toski (BRA)
AVAR: Rodrigo Nunes (BRA)
Los equipos a la cancha en el calentamiento previo
Los planteles de Vélez y de Peñarol saltaron al campo de juego en la previa del encuentro para realizar los últimos trabajos de cara el choque que inicia a las 19:00 en el José Amalfitani.
¡El once inicial de Vélez!
Guillermo Barros Schelotto confirmó el equipo de Vélez para enfrentar a Peñarol en el marco de la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.
El once fortinero: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Diego Gómez, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Christian Ordoñez, Maher Carrizo, Imanol Machuca; Braian Romero.
¡Nuestros 11!— Vélez Sarsfield (@Velez) April 2, 2025
🙏🏼🏆 #JuegaVélez pic.twitter.com/SEvbaXRhQe
¡Peñarol tiene el once confirmado!
Poco más de una hora antes del inicio del partido, Diego Aguirre confirmó el once inicial del aurinegro.
El once aurinegro: Martín Campaña; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Leo Coelho, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Rodrigo Pérez; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Javier Báez; Maximiliano Silvera.
Así juega #Peñarol frente a Vélez Sarsfield 🇦🇷, por la Fecha 1 del Grupo H, Copa CONMEBOL @Libertadores. pic.twitter.com/Tq9wNxqfXl— PEÑAROL (@OficialCAP) April 2, 2025
El plantel aurinegro llegó al estadio de Vélez
Luego de un viaje que habitualmente dura cerca de 25 minutos, pero que Peñarol realizó con la custodia policial correspondiente, el equipo de Diego Aguirre se hizo presente en el Amalfitani.
El plantel de Peñarol rumbo al Amalfitani
Apenas pasadas las 17:00, el plantel de Diego Aguirre partió desde el Hotel Intercontinental rumbo al estadio José Amalfitani para el partido ante Vélez y La Fiera mantiene la costumbre de la camiseta celeste.
DVA pic.twitter.com/jmyGnd1XPm— PEÑAROL (@OficialCAP) April 2, 2025
¿Cuál es el equipo arbitral del partido?
Se trata de seis árbitros brasileños ya que Raphael Claus será el principal. Rodrigo Correa y Guilherme Camilo serán los asistentes y el cuarto árbitro será Bruno Arleu. El VAR también contará con árbitros norteños ya que Rodolpho Toski y Rodrigo Nunes se harán cargo de la herramienta tecnológica.
El particular viaje que tuvo un grupo de hinchas de Peñarol
En la previa del encuentro ante Vélez, varios hinchas de Peñarol cruzaron el charco mediante barco y en el medio del viaje pusieron colorido y cántico.
🇺🇾🇦🇷 La gente de Peñarol en el Buquebus yendo a Buenos Aires para el partido con Vélez pic.twitter.com/W9MjfYtp7k— 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) April 2, 2025
Diego Aguirre y el recuerdo de la semifinal de 2011
En diálogo con la página oficial de la Copa Libertadores, el actual entrenador de Peñarol recordó lo que fue el duelo ante Vélez Sarsfield por la semifinal de dicha competencia en 2011.
🥹🎙️ El recuerdo de Diego Aguirre del partido que le permitió a @OficialCAP 🇺🇾 volver a ser finalista de la CONMEBOL #Libertadores 🏆 en 2011— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 2, 2025
📍⚽️ Este miércoles se vuelven a enfrentar con @Velez 🇦🇷 en Liniers#GloriaEterna pic.twitter.com/9CCu1kHCJn
Los jugadores disponibles en Vélez
Guillermo Barros Schelotto definió la lista de convocados para el encuentro frente a Peñarol en lo que será su segundo partido a cargo del plantel de El Fortín.
¡Listos para el debut! 🫡— Vélez Sarsfield (@Velez) April 1, 2025
ACÁ ESTAMOS DE NUEVO, @Libertadores 🏆💪🏼#JuegaVélez pic.twitter.com/2xMToJ988y
Los convocados de Diego Aguirre
Con la presencia del juvenil Leandro Umpiérrez en la nómina, estos son los jugadores que viajaron a Argentina y están a disposición de Diego Aguirre para el partido ante Vélez Sarsfield.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Vélez Sarsfield 🇦🇷, por la fecha 1 del Grupo H de la Copa CONMEBOL @Libertadores. pic.twitter.com/drwXS9X9l3— PEÑAROL (@OficialCAP) April 1, 2025
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Vélez vs. Peñarol!
El Fortín recibe al Mirasol en el Estadio José Amalfitani en el marco de la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Nahuel Casuriaga, periodista de Ovación, plasmará todos los detalles de lo ocurrido en Liniers en la previa, durante el juego y luego del mismo.