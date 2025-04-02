Vélez 2-1 Peñarol: el aurinegro arrancó ganando, pero se replegó demasiado y El Fortín se lo dio vuelta

Redacción El País

La espera llegó a su fin. Peñarol le dio el puntapié a su participación en la Copa Libertadores 2025 y lo hizo enfrentando a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani en el marco de la primera fecha del Grupo H.

El aurinegro, uno de los últimos semifinalistas del certamen, sabía que no tenía un comienzo sencillo y que además le tenía que hacer frente a un presente irregular en el plano local, aunque todo esto podía ayudarlo a cambiar la imagen justamente en lo internacional.

Y de hecho durante buena parte del encuentro lo hizo porque jugó de igual a igual y hasta se puso en ventaja por el gol de Leonardo Fernández, pero luego se replegó demasiado y le costó caro.

Tras el tanto, el aurinegro no volvió a pisar el área rival, regaló la posesión y el local lo aprovechó para, con más ganas que ideas, dar vuelta el marcador por los tantos de Maher Carrizo y Álvaro Montoro.