Valverde y Forlán cruzaron elogios: desde "eras nuestro espejo" a "contento por tus goles, menos al Atlético"

Diego Forlán y Federico Valverde son dos futbolistas que se destacan en sus generaciones, estrellas de la selección de Uruguay que quedarán en la historia del fútbol mundial.

El volante del Real Madrid inició las formativas en Peñarol y unos años después Pablo Bengoechea lo citó a Primera cuando tenía 16 años, para debutar con 17. Fue ahí que jugó con Diego Forlán, uno de sus ídolos. Ahora los futbolistas se volvieron a encontrar en un video para EA Sports y no escatimaron en elogios para con el otro.

"A los uruguayos que los seguimos a ustedes nos dan esperanza, nos ponemos contentos con tus logros, tus goles, menos los que le haces a Atlético de Madrid. Siempre es lindo que los uruguayos estén triunfando”, le dijo Diego Forlán a Valverde, bromeando con la rivalidad entre el Real Madrid y el conjunto Colchonero, en el que Cachavacha jugó y fue figura.

"Vos eras el espejo de todos nosotros", le devolvió el elogio Valverde.

Forlán le consultó en el mano a mano sobre qué diferencias encontró entre el fútbol español y el uruguayo y el Halcón dijo: "Al fin y al cabo el Madrid te pone tantas opciones para mejorar, es lo que más aprendí estando en Europa".

¿Por qué elegiste el número 15? fue otra de las preguntas. "Sinceramente fue lo que me tocó", dijo el volante merengue medio riendo. Y bromeó con su futuro: "Quizá más adelante te pueda ayudar como DT".

“Mandale un saludo a tu mamá, sigo teniendo los escarpines que tejió para Martín, así que mandale un beso grande y espero que esté muy bien”, expresó Forlán en el mano a mano.

