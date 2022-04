Un uruguayo se metió en el equipo ideal del fin de semana de las mejores ligas del mundo: ¿quién es?

El fin de semana de fútbol en Europa estuvo marcado por varios resultados importantes en las mejores ligas del Viejo Continente y tras la jornada, la agencia EFE confeccionó el equipo ideal en el que hay presencia de un jugador uruguayo: Lucas Torreira.

El volante de la Fiorentina viene teniendo muy buenas actuaciones en la Serie A de Italia y este fin de semana fue más que importante para su equipo ya que no solo anotó un golazo de taco para el triunfo sino que también tuvo un gran despliegue en la mitad de la cancha.

Además, integran el equipo ideal del fin de semana de Europa el arquero Jeremías Ledesma (Cádiz); los defensas Vanderson (Monaco), Pepe (Oporto) y Pontus Jansson (Brentford); los centrocampistas Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Bruno Guimaraes (Newcastle), Dominik Szoboszlai (HUN/Leipzig) y Leandro Trossard (Brighton); y los delanteros Cristiano Ronaldo (Manchester United) y Rodrygo (Real Madrid) por su condición de decisivos o por sus actuaciones.



Los volantes

Carrasco, Torreira, Guimaraes, Szoboszlai y Trossard

- Yannick Carrasco (Bélgica): Todo lo que hizo en ataque el Atlético de Madrid frente al Espanyol fue suyo. Ya no es titular indiscutible. Ni siquiera habitual. Ha perdido el puesto en beneficio de Lodi. No por mucho tiempo si muestra el nivel al que salió a jugar el segundo tiempo este domingo. Suyo fue el 1-0 y suya fue la ocasión que provocó el córner del que surgió el penalti en el minuto 95 que concedió el VAR y que transformó él mismo en la última jugada. Las tres únicas ocasiones del Atlético, que ganó por 2-1 para abrir una distancia de tres puntos sobre sus perseguidores por la cuarta posición.



- Lucas Torreira (Uruguay): El volante fraybentino ya es el mejor goleador de la campaña de la Fiorentina, que se impuso por 1-0 al Venezia con un tanto suyo de taco para alcanzar tres victorias al hilo y seis partidos sin perder, de los que venció en cuatro y en los que Torreira anotó tres tantos que valen siete puntos. Su equipo ya está al acecho de las posiciones de competición europea. Es séptimo, con los mismos puntos que el Lazio y a dos del Roma.



- Bruno Guimaraes (Brasil): La inversión millonaria del Newcastle en el último mercado de invierno lo ha salvado del descenso. Sólo contabilizando las últimas diez jornadas sería quinto. Uno de sus refuerzos fue el centrocampista brasileño, por el que pagó 42 millones de euros al Lyon, al que le costó hacerse de inicio un sitio en el once y el goleador decisivo en la remontada del Newcastle frente al Leicester (2-1), con dos goles. El 1-1, oportuno en un rechace, en el 30, tras la revisión del VAR; el 2-1 final en el 95, cuando voló para conectar el cabezazo ganador.



- Dominik Szoboszlai (Hungría): Traspasado desde el Salzburgo en enero de 2021, una lesión muscular aplazó su irrupción en la Bundesliga hasta esta temporada; le privó de jugar la Eurocopa 2020 con Hungría y ralentizó su presentación en la Bundesliga y su consolidación como uno de los futbolistas más prometedores de Europa. Ante el Bayer Leverkusen marcó el gol de la victoria para el Leipzig. Ha participado en 13 tantos ya en este curso liguero en Alemania, con seis dianas y siete asistencias. Su equipo es tercero.



- Leandro Trossard (Bélgica): El Tottenham era uno de los equipos más en forma del campeonato, con un presente incontestable en la Premier League y una reacción de cinco victorias consecutivas hasta este sábado, cuando se cruzó con el Brighton, que enlazó su segundo triunfo en la zona calmada de la clasificación, y con Trossard. El internacional belga de 27 años recogió un rechace en un lado del área, recortó hacia dentro y superó a Hugo Lloris con el exterior para marcar el 0-1 en el minuto 90 del choque en Londres.