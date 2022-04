En Inglaterra anuncian que un excompañero de Luis Suárez lo podría dirigir: "Lo tiene todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

82 goles en 132 partidos son los que Luis Suárez marcó con la camiseta del Liverpool de Inglaterra. Claro está que eso fue hace mucho tiempo, pero la Premier League lo vuelve a seducir o al menos eso indica el Birminghan Mail.

El medio británico, que cubre la actualidad de la ciudad y entre ellos a los grandes equipos de la misma, afirmó que hay uno de ellos que está tras los pasos de Luis Suárez: Aston Villa.

¿Por qué Los Villanos estarían detrás del Pistolero? No solo por su capacidad goleadora, tampoco porque queda libre en junio de este año tras finalizar su contrato con Atlético de Madrid, sino porque el técnico del club es Steven Gerrard.

El exfutbolista, con el que disputó 95 partidos en los Reds, actualmente dirige al elenco de la Premier League y el medio británico afirma que Luis Suárez "se encuentra entre los grandes nombres vinculados con Aston Villa antes de la ventana de transferencia".

Lo que llama todavía más la atención fue lo que declaró el propio entrenador hace algunos días al ser consultado sobre el salteño. "¿Fernando Torres o Luis Suárez? Me hacen esta pregunta todo el tiempo. Ambos son fenomenales, pero diría que Suárez solo porque lo tiene todo. Jugué con algunos de los mejores jugadores: Xabi Alonso, Javier Mascherano , Torres, pero Suárez era simplemente diferente. No importaba contra quién jugaras, tenías la sensación de que te iba a ganar cada choque, cada juego".

"Llegó el primer entrenamiento, el segundo entrenamiento y fue casi como si entrenara de la forma en que jugaba. Recuerdo salir de una de las sesiones que hicimos y Carra (Jamie Carragher) y yo pensamos: 'Oh, Dios mío, este tipo tiene huevos, muchos'. Recuerdo que me dijo: 'No quiero jugar con él todos los días', y es que era muy intenso, hasta en el entrenamiento", sostuvo Gerrard.

"Él podía avergonzarte, incluso con cosas que ni siquiera creo que él supiera que estaba haciendo. Era un comerciante de rebotes, te atropellaría, te dominaría, te intimidaría", concluyó.