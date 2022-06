Uruguayo de fútbol femenino: cambió la fecha de inicio por tercera vez y tendrá un equipo menos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino cambió por tercera vez su fecha de inicio y todo indica que ahora comenzará el fin de semana del 9 y 10 de julio, según lo anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Desde la AUF dieron a entender que el primer cambio fue por propia solicitud de los clubes, el siguiente por los amistosos de despedida de la selección uruguaya previo a la Copa América y ahora por un tema administrativo.

¿Cuál es ese tema administrativo? Que se dejó sin efecto lo resuelto en el Consejo de Liga desarrollado hace algunas semanas y por lo tanto Danubio no jugará el torneo de Primera División y el mismo se desarrollará con nueve equipos.

Cabe recordar que el equipo franjeado descendió a Segunda División, pero ante la decisión de San José FC de no presentarse, se definió que la institución de la Curva de Maroñas se iba a quedar en la máxima categoría lo que ahora fue rechazado tras, entre otras cosas, un reclamo de Boston River.

De esta manera, el certamen de Primera División se jugará con nueve equipos y por lo tanto habrá fecha libre para todas las instituciones, más allá de que de cara a la próxima temporada se estudia un ascenso extraordinario y así reacomodar la liga.

No hay que perder de vista que la AUF también tenía la idea en su momento de que el torneo cuente con 12 equipos y puede que la temporada 2023 sea el momento preciso.

Con este nuevo formato será Peñarol quien tenga fecha libre en la primera jornada, mientras que se medirán: Fénix-Atenas, Defensor Sporting-River Plate, Náutico-Liverpool y Nacional-Wanderers.

Fixture completo:

FECHA 1:



- Fénix vs. Atenas

- Defensor Sporting vs. River Plate

- Náutico vs. Liverpool

- Nacional vs. Wanderers

Fecha libre: Peñarol.



FECHA 2:



- River Plate vs. Peñarol

- Wanderers vs. Náutico

- Liverpool vs. Defensor Sporting

- Nacional vs. Fénix

Fecha libre: Atenas



FECHA 3:



- Atenas vs. Wanderers

- River Plate vs. Nacional

- Peñarol vs. Náutico

- Fénix vs. Defensor Sporting

Fecha libre: Liverpool



FECHA 4:



- Náutico vs. River Plate

- Liverpool vs. Atenas

- Defensor Sporting vs. Nacional

- Peñarol vs. Fénix

Fecha libre: Wanderers



FECHA 5:



- Nacional vs. Atenas

- Wanderers vs. River Plate

- Liverpool vs. Peñarol

- Náutico vs. Fénix

Fecha libre: Defensor Sporting



FECHA 6:



- River Plate vs. Liverpool

- Atenas vs. Náutico

- Fénix vs. Wanderers

- Peñarol vs. Defensor Sporting

Fecha libre: Nacional



FECHA 7:



- Atenas vs. Defensor Sporting

- River Plate vs. Fénix

- Wanderers vs. Liverpool

- Nacional vs. Peñarol

Fecha libre: Náutico



FECHA 8:



- Atenas vs. River Plate

- Liverpool vs. Nacional

- Defensor Sporting vs. Náutico

- Wanderers vs. Peñarol

Fecha libre: Fénix



FECHA 9:



- Peñarol vs. Atenas

- Nacional vs. Náutico

- Fénix vs. Liverpool

- Defensor Sporting vs. Wanderers

Fecha libre: River Plate