Uruguay 0-1 Paraguay: la Celeste volvió a caer y se quedó sin chances de clasificar al Mundial Sub 20

Redacción El País

La penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 se abrió con el partido entre Uruguay y Paraguay donde había mucho en juego por cómo llegaban ambas selecciones.

La Celeste llegó a este partido fuera de la clasificación a la Copa del Mundo y cayó por 1-0 ante la selección guaraní que dejó a los de Fabián Coito sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo, más allá de que al término del encuentro quedaba una mínima chance.

La chance que quedaba en el aire era que Colombia no le gane a Chile y que así los cafeteros llegaran a la última fecha definiendo la clasificación con Uruguay, pero eso no ocurrió y eliminó a la Celeste.

Los cafeteros vencieron 3-1 a Chile a segunda hora y de esta forma, Uruguay no tendrá la chance de defender el título del Mundial de la categoría que se obtuvo en 2023.