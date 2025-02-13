Uruguay 0-1 Paraguay: la Celeste volvió a caer y se quedó sin chances de clasificar al Mundial Sub 20

Redacción El País
La penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 se abrió con el partido entre Uruguay y Paraguay donde había mucho en juego por cómo llegaban ambas selecciones.
La Celeste llegó a este partido fuera de la clasificación a la Copa del Mundo y cayó por 1-0 ante la selección guaraní que dejó a los de Fabián Coito sin posibilidades de disputar la Copa del Mundo, más allá de que al término del encuentro quedaba una mínima chance.
La chance que quedaba en el aire era que Colombia no le gane a Chile y que así los cafeteros llegaran a la última fecha definiendo la clasificación con Uruguay, pero eso no ocurrió y eliminó a la Celeste.
Los cafeteros vencieron 3-1 a Chile a segunda hora y de esta forma, Uruguay no tendrá la chance de defender el título del Mundial de la categoría que se obtuvo en 2023.
90+6' | ¡Final del partido!
Uruguay cayó por 1-0 ante Paraguay por el gol de Gadiel Paoli y de esta forma quedó al borde de quedar afuera de la Copa del Mundo de la categoría.
87' | Uruguay tuvo tres en un minuto
El arquero Insfran despejó de muy buena manera un tiro libre de Mateo Peralta que se fue al córner. De ese tiro de esquina una nueva atajada del guardameta tras un cabezazo que tenía destino de red y en el rebote una buena jugada individual de Bruno Calcagno que se fue muy cerca.
80' | Los minutos pasan y la Celeste está comprometida
Pese a las variantes que ha hecho Fabián Coito, a Uruguay le siguió costando generar jugadas claras de gol y eso es lo que lo alejó todavía más del arco rival en busca de la igualdad.
68' | Lo tuvo Uruguay, pero Severo no pudo
Luego de un centro de Lucas Pino y de una pelota que peleó Esteban Crucci, la pelota le quedó a Alejandro Severo que probó de volea, pero por encima del horizontal.
65' | La Celeste juega ante el rival y ante los nervios
El resultado adverso fue una mala noticia para Uruguay que generaba poco y que además se encontró abajo en el marcador. Las decisiones tomadas en el pase final no han sido las correctas hasta el momento.
51' | ¡Gol de Paraguay!
En el inicio del segundo tiempo, Paraguay aprovechó una falla defensiva de Uruguay para que Gadiel Paoli ponga de cabeza arriba a los de Antolín Alcaraz.
¡GOOOL DE PARAGUAY! 🇵🇾— DSPORTS (@DSports) February 13, 2025
⚽️ Gian Paoli con el cabezazo pone arriba a la Albirroja 1-0 sobre Uruguay 🇺🇾 en el #Sub20EnDSPORTS.
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¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juega el complemento en Venezuela entre Uruguay y Paraguay por la penúltima fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.
45+2' | ¡Final del primer tiempo!
Se fueron los primeros 45 minutos en Venezuela donde Uruguay y Paraguay igualan sin goles por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.
43' | Kevin Martínez salvó a Uruguay
Un mal despeje de la defensa uruguaya le dejó la pelota servida a Tiago Caballero que disparó al arco y provocó una gran atajada de Kevin Martínez que la mandó al tiro de esquina.
39' | Tiro libre guaraní que se fue cerca
Octavio Alfonso se hizo cargo de un tiro libre cerca del área en el que disparó a colocar, por encima de la barrera y con una pelota que pasó muy cerca del vertical izquierdo de Martínez.
35' | Conexión entre Helguera y Pino y peligro celeste
El futbolista del Sporting Braga pudo zafar de la marca, creció en el campo y habilitó al hombre del Montevideo City Torque que disparó desde afuera, pero con un disparo que se fue ancho.
30' | El cero no se rompe en Venezuela
Uruguay no consigue generar chances de peligro en el arco de Paraguay y los guaraníes aprovechan esa situación para sumar una unidad que podría servirle pensando en una posible clasificación.
16' | El palo evitó el gol de Juan Rodríguez
Tras un tiro de esquina muy peligroso, que cayó en el segundo palo, Juan Rodríguez ganó y definió de primera, pero el palo le negó lo que hubiera sido el 1-0 de la Celeste.
¡EL PALO SALVÓ A PARAGUAY! ⚽— DSPORTS (@DSports) February 13, 2025
▶️ Tras el tiro de esquina de Zalazar, Rodríguez desvió la pelota y terminó dando en el palo en el #Sub20EnDSPORTS.
🇵🇾 Paraguay 0 - 0 Uruguay 🇺🇾
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12' | Paraguay generó peligro en el área celeste
Uno de los zagueros paraguayos trepó y tras un corte celeste la pelota le quedó a Morinigo que disparó de primera y con peligro, pero un tanto ancho del arco de Martínez.
10' | Uruguay tiene la pelota, le falta profundidad
El equipo de Fabián Coito, obligado a ir por la victoria, se para en campo guaraní, mientras que la Albirroja se repliega buscando el contragolpe. Eso lleva a que la Celeste tenga el esférico, pero no pueda generar peligro.
¡Comenzó el partido!
Ya juegan Uruguay y Paraguay por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 donde la Celeste está obligada a ganar.
Uruguay 0-1 Paraguay:
Hora: 17:00
Televisa: DSports, Nuevo Siglo, Flow, TCC, Monte Cable, TV Ciudad y AUF TV
Árbitro: José Cabero (Chile)
Asistentes: Juan Serrano y Alejandro Molina (Chile)
Cuarto árbitro: Andrea Colombo (Italia)
VAR: Jenny Arias y Keiner Jimenez (Colombia)
Uruguay: Kevin Martínez; Facundo González, Paolo Calione, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico (73' Alfonso Montero); Mauro Zalazar (64' Mateo Peralta), Thiago Helguera (55' Esteban Crucci), Lucas Pino; Lucas Agazzi (45' Alejandro Severo), Gonzalo Petit, Joaquín Lavega (73' Bruno Calgagno). DT: Fabián Coito.
Paraguay: Facundo Insfrán; Gadiel Paoli (67' Matías Argüello), Lucas Quintana, Axel Balbuena, Diego León; Lucas Guiñazú, Ángel Aguayo; Gabriel Aguayo, Octavio Alfonso (67' Luca Kmet), Tobías Morínigo (87' Lucas Peralta); Tiago Caballero (87' David Fernández). DT: Antolín Alcaraz.
Gol: 51' Gadiel Paoli (P) / 0-1.
Amarillas: Joaquín Lavega, Patricio Pacífico, Lucas Pino (U) Gadiel Paoli, Lucas Guiñazú, Gabriel Aguayo, Tiago Caballero, Facundo Insfran, Axel Balbuena (P).
¿Cómo está la tabla de posiciones?
Con tres fechas disputadas, Uruguay se encuentra afuera de la zona de clasificación al Mundial y por eso un triunfo es crucial. Brasil y Argentina, líderes, ya tienen su lugar y lo mismo Chile por ser anfitrión.
El once de Paraguay está confirmado
El entrenador Antolín Alcaraz tiene el equipo confirmado en la Albirroja que busca una victoria que lo arrime a la Copa del Mundo.
Facundo Insfrán; Gadiel Paoli, Lucas Quintana, Axel Balbuena, Diego León; Lucas Guiñazú, Ángel Aguayo; Gabriel Aguayo, Octavio Alfonso, Tobías Morínigo; Tiago Caballero, es el once guaraní.
📋 ¡𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠!— Selección Paraguaya (@Albirroja) February 13, 2025
Ellos son los 𝟏𝟏 elegidos por Antolín Alcaraz para enfrentar a @Uruguay.
🏟️ Estadio Olímpico UCV
🕔 17:00 h
⚽️ CONMEBOL Sub 20
📺 @TigoSportsPY ➕
¡𝑪𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒐, #AlbirrojaSub20! ⚪️🔴 #VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/peF3Os95sw
Renzo Machado quedó nuevamente afuera
Por "molestias físicas" estuvo afuera del encuentro ante Chile y lo mismo ocurre ante Paraguay ya que no forma parte del plantel disponible para el entrenador uruguayo.
ℹ️ Renzo Machado tampoco estará disponible hoy para enfrentar a Paraguay por el hexagonal final del Sudamericano 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/xRCLDtoJOE— Selección Uruguaya (@Uruguay) February 13, 2025
Uruguay tiene el once confirmado y con variantes
Fabián Coito dio a conocer el equipo con el que saltará al campo de juego para enfrentar a Paraguay con variantes donde destaca que Lucas Agazzi jugará en el ataque.
Kevin Martínez; Facundo González, Paolo Calione, Juan Rodríguez, Patricio Pacífico; Mauro Zalazar, Thiago Helguera, Lucas Pino; Lucas Agazzi, Gonzalo Petit, Joaquín Lavega.
☑️ 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀— Selección Uruguaya (@Uruguay) February 13, 2025
Con estos jugadores va Fabián Coito por la victoria.
📺 https://t.co/qVMBrYKoRh #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/gRzpJ8i8GI
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Uruguay vs. Paraguay por el Sudamericano Sub 20!
La Celeste se juega una de las últimas chances para meterse en el Mundial Sub 20 enfrentando a la Albirroja por la cuarta fecha del hexagonal final.