Uruguay vs. Canadá: hora y dónde ver el último amistoso previo al Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde las 13.00 horas de esta jornada, Uruguay enfrentará a Canadá en su segundo amistoso (y último confirmado hasta el momento) de preparación para el Mundial de Qatar 2022. El partido se disputará en el Estadio Tehelné Pole de Eslovaquia con capacidad para 22.500 espectadores.

Luego de la derrota del pasado viernes por 1-0 contra Irán, la primera en ocho partidos del ciclo Diego Alonso, la Celeste necesita ganar para recuperar la confianza y también para sacar conclusiones teniendo en cuenta las bajas que tiene el equipo en la última línea.

Sin Diego Godín, Josema Giménez, Sebastián Coates ni Ronald Araujo, todos en sanidad, el entrenador de la selección uruguaya debió apostar a una defensa alternativa.



Tras la derrota con Irán, Alonso le quitó importancia al resultado. “Era un partido para poder sacar conclusiones, buscar variantes, ver jugadores e intentamos darle fluidez”, declaró apenas finalizado el encuentro.

“Aunque a todos nos encanta ganar y no pudimos mantener la racha positiva de resultados, en líneas generales me gustó el funcionamiento, el romper un bloque bajo y generar situaciones. Eso me deja tranquilo”, agregó el entrenador.



Canadá, que llega tras vencer con un cómodo 2-0 a Qatar en su amistoso disputado el viernes y que disputará el Mundial en el Grupo F con Bélgica, Marruecos y Croacia, podría sufrir una importante ausencia por lesión. En el choque ante los futuros anfitriones del Mundial, la joven figura del Bayern Munich, Alphonso Davies, experimentó un fuerte golpe en la pierna izquierda que lo sacó de la cancha. Por ese motivo su presencia ante la Celeste está en duda aunque no fue descartada por el DT.

Al igual que ocurrió en el primer juego de esta gira, el encuentro se verá por las pantallas de AUF TV, Antel TV y los canales de eventos de los cables DirecTV, Nuevo Siglo, Cablevisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo. También irá por los cables del interior.



En el caso de AUF TV, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer que volverá a cobrar a sus usuarios para observar este encuentro como ocurrió en la anterior ventana de amistosos. Esta vez será a un precio de $80.