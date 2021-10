"No tuvimos personalidad para aguantar el resultado", dijo Michael Santos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Talleres empató 3-3 ante Lanús por la jornada 18 de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se disputó en el Estadio Ciudad de Lanús y el equipo de Alexander "Cacique" Medina comenzó ganando con un doblete de Michael Santos, quien marcó a los 11 y 18 minutos. Luego Auzqui aumentó la ventaja y López descontó para el granate en el cierre del primer tiempo.

Con un 3-1 parcial al cierre del primer tiempo, el encuentro parecía controlado por la "T", pero en el segundo tiempo los dirigidos por Luis Zubeldía llegaron a la igualdad tras un segundo gol de López y un gol sobre la hora de José Sand.

El equipo cordobés, que venía de caer ante River Plate en el Estadio Mario Kempes en un partido clave por la pelea del campeonato, dejó dos puntos que lo alejan de la cima. Ahora el elenco de Marcelo Gallardo le sacó siete puntos de ventaja (tiene 40) y es un claro candidato a obtener el título que le resta en los siete años que lleva en el Millonario.

La molestia de Michael Santos tras el partido

El goleador de Talleres no ocultó su molestia luego del empate ante Lanús y, tras ser consultado acerca de por qué no pudieron mantener la ventaja, respondió: ""No tuvimos personalidad para aguantar el resultado, ellos se nos vinieron y nos empataron".

El rendimiento del delantero uruguayo

En 84 minutos de juego, el uruguayo no solo anotó dos goles, sino que generó un penal a favor y fue la figura de su equipo. Además, tuvo una alta efectividad ya que dos de sus tres remates fueron a la red.